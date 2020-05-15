Український народ поділяє не український, а саме російська мова



Як передає Politeka.net, таку думку висловив український артист і письменник Антін Мухарський на своїй сторінці в Facebook.

За його словами ненависть до української мови починається ще зі школи.



"А ви пробували, панове, народившись в російськомовній родині в Києві, Харкові, Одесі або Дніпрі перейти в школі на українську мову? Відразу: ги-ги-ги, тупий селюк, жлоб, де*іл, ч*о, козел, утирок...", - зазначив письменник.

Він упевнений, що таку цькування мало хто витримає, запам'ятавши, що "українська мова - то небезпека бути піддано обструкції, стати посміховиськом, ізгоєм, чумним або прокажених, відірваним соціумом і колективом".

"Ця дитяча травма дуже болюча. Багато хто з мого покоління її так і не подолав. Навіть вроджені українці з істинно українськими прізвищами і генеалогією, що пройшли через антиукраїнську вишкіл радянської школи, несуть на собі цю печатку панічного страху в разі переходу на українську бояться почути в свою адресу ці образливі, закарбовані в підсвідомості слова - жлоб, рагуль, селюк, ч*о, к**ел і утирок", - підкреслив Мухарський.

Він згадав, що такий булінг був нещадний у свій час і зараз воно нікуди не поділося.

На завершення він звернувся до російськомовних українців:

"Питання мови якраз об'єднує Україну. Я не зустрічав жодного російськомовного воїна, який побував у зоні АТО брав участь у ООС, і був проти закону про мову. Бо нас розділяє не український, а саме російська мова агресії, ненависті, цькування і дискримінація, яку я чув на свою адресу все життя, коли починав спілкуватися українською", - заключив він.

Нагадаємо, раніше Мухарський заявив, що саме з-за відсутності чіткої проукраїнської мовної політики в країні стали можливі територіальні втрати України.

Нагадаємо, Мухарський розкрив, як налаштувати населення Донбасу проти Росії