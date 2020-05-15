Перша леді Олена Зеленська зізналася, що хоче не переживати з приводу своєї зовнішності

За словами дружини президента, невдала зачіска може її турбувати. Про це вона розповіла в інтерв'ю Elle в рамках проекту «Звичка бути усвідомленим». Зеленська зізналася, що працює над собою, але їй не завжди вдається бути спокійною.

«Не завжди вдається відпустити ситуацію і не переживати з приводу синців під очима або невдалої зачіски, особливо коли тебе уважно розглядають. Можливо, коли-небудь мені вдасться», - заявила перша леді.

Вона додала, що їй дуже подобаються люди, яким вистачає сміливості відкривати себе світу на всі 100%. Зеленська зазначила, що їй подобається японський підхід до краси, згідно з яким вони цінують недосконалість.

В одязі перша леді цінує зручність і практичність. Вона зазначила, що завжди купує базові речі, без яких не обійтися. Її улюблене взуття – кросівки. Їх вона може носити, не знімаючи.

«Якщо збережеться мода на комбінування суконь зі спортивним взуттям, я буду щаслива», - підвела підсумок Зеленська.

Додамо, що в рамках проекту вона також пожертвувала сервісу оренди суконь своє плаття, в якому вперше як дружина президента зустрічала в Україні дружину прем'єр-міністра Ізраїлю Сару Нетаньяху. Це біле плаття від українського дизайнера Дафни Мей.

Нагадаємо, що Олена Зеленська не витримала і розповіла про важке життя з президентом: «Я більше не можу…».

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