Закриті у зв'язку з карантином кордону можуть відкрити після 15 червня

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в інтерв'ю "Сегодня".

Він зазначив, що відкриття кордонів України буде синхронізуватися з європейськими країнами.

"У нас кордон на виїзд в Європу відкрита. Тільки вас не пустять. Ви можете прийти, наші прикордонники скажуть: "ідіть", але ви поцілуєте шлагбаум в Польщі або десь ще", - зазначив Геращенко.

Він додав, що на сьогодні Євросоюз прийняв рішення до 15 червня не послаблювати карантинні заходи для іноземців.

"Те ж саме стосується улюбленої українцями Туреччини", - зазначив заступник глави МВС.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що туристичний сезон влітку відбудеться, але буде мати ряд особливостей з-за протиепідемічних заходів.

Зазначимо, у Всесвітній організації охорони здоров'я підкреслюють, що незважаючи на те, що зараз 32 із 43 країн Європи послаблюють карантинні обмеження, але пандемія зовсім не закінчена.

За прогнозом медиків, обмеження доведеться зберегти близько року. Це стосується носіння масок, дотримання загальних правил гігієни і дистанції у відношенні навколишніх.

Нагадаємо, українцям доведеться сидіти вдома, у МВС назвали терміни відкриття кордонів: «Не варто очікувати».

Як повідомляла Politeka, що чекає в цьому році українських туристів, з'явився прогноз: "відпочинок скасовується".

Також Politeka писала, що українці пішли на відпочинок, номери розкуплені: де буде спалах епідемії після травневих.