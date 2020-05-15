Стало відомо, який черговий "сюрприз" погода приготувала українцям

Про це у своєму Facebook розповіла синоптик Наталія Діденко, передає Politeka.net.

За її словами, завтра, 16 травня, погода в Україні буде на будь-який смак.

В суботу вночі, в перший день вихідних на територію держави прийдуть сильні опади. Дощі варто очікувати в західних, північних і центральних областях України.

Вже вдень опади доберуться до решти регіонів. В центральних і північних областях вони будуть помірними і короткочасними, а от мешканцям західних областей Наталка Діденко рекомендує діставати парасольки, але вже до вечора суботи дощі підуть далі.

Що стосується Сходу і Півдня України, то вночі там буде сухо.

"На решті території України - північні і центральні області - істотних дощів не передбачається, так, десь якісь невеликі краплі", - додала Діденко.

Вночі трохи похолодає, але вже без заморозків: +4 +8 градусів, на півдні +8 +13 градусів.

Температура повітря вдень 16 травня буде в межах +14 +19 градусів, на півдні +17 + 22 градуси. Свіже буде на Сході, куди вже дійдуть дощі, і де буде від +11 до +14 градусів.

У столиці вночі також пройде дощ, а ось вдень, як запевняє Наталія Діденко, вже опадів не очікується.

"Вночі 6 + 8 градусів, вдень близько +16 градусів. Вітер західний, помірний", - резюмувала авторитетний синоптик у своєму Facebook.

До цього ми писали, що синоптик Наталка Діденко попереджала про те, що на Україну насувається антициклон, який прожене дощі з більшої частини територій.

15 травня буде переважати суха погода в північних областях, на значній території Сходу України, на крайньому півдні, тобто в Криму, у південних районах Одеської області, в багатьох центральних областях.

У той же час атмосферний фронт стане причиною мокрої погоди на Заході (крім Волині та Рівненщини), місцями в центральних областях, на півдні, крім крайніх південних районів, також дощі ввечері досягнутий Донбасу.

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