Частина європейських країн потрохи відновлює авіасполучення. Готується до цього і Україна

Як з будь-якими карантинними обмеженнями, запуск авіаперевезень буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні. Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає «Радіо свобода». За його словами, Україна готова відновлювати авіасполучення з тими країнами, які будуть готові приймати українців.

Вже зараз деякі країни частково відновили авіаперевезення. Наприклад, «Чеські авіалінії» з 18 травня запустять рейси з Праги до Амстердама, Парижа, Стокгольма і Франкфурта. Вже з 24-25 травня буде дозволено авіасполучення з Києвом та Одесою. Крім цього, авіакомпанія Lufthansa заявила про готовність здійснювати рейси з Києва.

У Мінінфраструктури обіцяють, що рішення України будуть дзеркальними, але можуть відрізнятися по регіонах. Більшість європейських країн готуються відновити польоти з кінця травня. На даний момент точної дати запуску авіасполучення немає, але український МЗС вже провів переговори з міжнародними партнерами. Додамо, що запуск міжнародного сполучення повинні схвалити в Кабміні.

Раніше повідомлялося, що Мінінфраструктури розглядає можливість запустити чартерні рейси. Полетіти можна буде до Єгипту, Туреччини і Грузії. Там туристів готові будуть приймати до 1 липня.

Нагадаємо, що Одеса на порозі туристичного буму: "Приїде 5 мільйонів".

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