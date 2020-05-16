1 червня в Україні планується запуск відеофіксації порушень правил дорожнього руху

Про це в інтерв'ю виданню «Сегодня» заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, система повинна була запрацювати з 1 травня, проте через спалах китайського вірусу на поліграфкомбінаті «Україна», що мав повинно забезпечити друк «листів щастя», довелося піти на відстрочку.

«Плюс зал, в якому перебувають одночасно близько 20 поліцейських на небезпечній відстані один від одного, це теж могло призвести до того, що один хворий інспектор поліції міг заразити всіх інших», – додав Геращенко, запевнивши, що все обов'язково запрацює.

Така система діє у всіх розвинених державах. Її завдання – щоб у місцях підвищеної аварійної небезпеки водії натискали на гальма, адже всі камери встановлюються з обов'язковим попереджувальним знаком.

На початковому етапі запрацюють 50 відеокамер в столиці і на трасах навколо неї. При виборі місць установки враховувалася аварійність ділянок, тому їх розміщують там, де найбільше ДТП з серйозними наслідками.

Вони фіксуватимуть порушення швидкісного режиму. Якщо людина перевищить швидкість, за номерами встановлять власника автомобіля і йому відправлять лист, в якому буде вказано час, місце правопорушення і навіть код, за яким людина може зайти в інтернет і подивитися момент порушення.

Якщо за кермом авто був його власник, він заплатить штраф в 255 гривень. Якщо ж транспортним засобом керував той, кому господар дав машину, то адмінпротокол буде складатися на людину за кермом.

«Ми дали всі адреси публічно, щоб усі знали, де встановлені камери. Тому що наше завдання – це не збити побільше штрафів, а щоб люди знали, що є перехрестя, на якому гинуть люди», – уточнив Геращенко.

Технічно система розрахована на шість тисяч камер, однак навряд чи така кількість знадобиться. У цьому році встановлять ще 220 камер на трасах України.

Що ж стосується камер у містах, той у відомства на цей рахунок є пропозиція.

«Ми будемо пропонувати мерам міст, щоб вони підійшли відповідально, як Віталій Кличко, закуповувати камери і встановлювати на території своїх міст за рахунок мерії за погодженням з поліцією, яка буде надавати інформацію про аварійно-небезпечні ділянки», – пояснив чиновник.

Він висловив сподівання, що система допоможе скоротити кількість ДТП і жертв. Зараз в Україні в аваріях гинуть приблизно 3300 осіб на рік, травмується близько 30 тисяч, з яких 5-6 тисяч залишаються інвалідами.

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