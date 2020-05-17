Фермер збанкрутував під час карантину і був змушений викинути свою продукцію просто неба



Як передає Politeka.net, відповідні знімки з'явилися в мережі.



"Тільки що по дорозі зустрів ймовірно один з результатів карантину. Гори моркви яку викинули гнити. Як сказали місцеві які це збирали на корм тваринам, місцевий підприємець збанкрутував тому що нікуди збувати продукцію і викинув це все ... І ймовірно по країні таких випадків сотні ...", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, що гори моркви просто лежать і гниють під сонцем.

Варто звернути увагу на неоднозначну реакцію користувачів мережі. Під знімком багато обурювалися, що всім цим овочам можна було знайти застосування, замість того, щоб їх викидати.

"Дебільна влада довела фермерів до банкрутства, коли врожай було неможливо вивезти на оптові ринки. Це трагедія фермера", "Не будь дуже розумною: ідіть, наймайте авто і развозите по зоопаркам. Самі.", "А міг би стати місцевим героєм, віддавши частинами дитячому будинку, будинку престарілих, дізнатися, чи є в районі малозабезпечені та пенсіонери і віддати частину їм знайти спонсорів на бензин і відвезти в інший регіон у ті ж місця. Все одно нічого не заробив, а так хоч щось доброго дітям зробив.", - писали користувачі мережі.

Раніше ми повідомляли, що з-за карантину в Україні почалася кризова ситуації на молочному ринку.

Про це розповіла сім'я фермерів з селища під Маріуполем.

«Ми фактично знаходимося на межі виживання. В мене велике господарство - 5 корів, 2 бика, два десятки свиней, кіз, баранів, кури, качки, кролики. Їх щодня потрібно годувати і на корм потрібні гроші, а де я їх візьму, якщо нічого не продаю », - розповів фермер.

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