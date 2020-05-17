У понеділок, 18 травня більша частина України опиниться під впливом антициклону

З новим прогнозом погоди українців ознайомила відомий метеоролог Наталка Діденко на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka.net.

За її словами, Україна завтра, в понеділок, відчує вплив антициклону, тому на значній частині території опадів не передбачається.

«А ось північні області, східні, частина західних областей України потраплять під мотиляння стрічок північних фронтів - пройдуть дощі, можливі грози, західний вітер посилиться до штормових значень», - написала Діденко.

Синоптики оприлюднили погодну карту з чітко вираженим атмосферним фронтом, який призведе дощову погоду у цих областях.

Метеоролог прогнозує, що температура повітря 18-го травня в Україні протягом доби становитиме + 14 + 18 градусів, на Закарпатті та в Чернівецькій області до +20 градусів, на крайньому півночі + 10 + 13 градусів, у південній частині + 17 + 23 градуси.

У Києві буде волого й вітряно, вдень максимальна температура повітря 16 + 18 градусів.

Діденко попереджає, що протягом тижня стабільно сухої сонячної погоди українцям чекати не варто

Повітря буде свіжим і прохолодним.

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Так, наприклад, в результаті потужного зливи і прориву трубопровідної мережі піднялися ґрунтові води, і підтопило будівля дитячого садка.

Для відкачування води залучились рятувальників, так як виникла загроза виходу з ладу електричних комунікацій, розташованих у підвальному приміщенні, і порушення нормальних умов функціонування закладів.

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