У військовослужбовців ЗСУ виникли серйозні проблеми на Донбасі, які не дають їм обороняти території України

Один з офіцерів ЗСУ розкрив, що військовослужбовці Збройних сил України у зоні ООС на Донбасі гинуть через те, що їм нічим захиститися і дати відповідь ворогові. Таке положення справ триває під час президентства Володимира Зеленського.

Як стало відомо, про це розповів один з офіцерів ЗСУ, якого цитує на своїй особистій сторінці в мережі Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"Не буду говорити за всіх, скажу за нашу бригаду, що відбувається. За ротацію ми не просунулися ні на крок, знаходимося на колишніх позиціях. Але, на жаль, все одно несемо втрати. В одному з батальйонів бригади за ротацію загинуло п'ять осіб – у них найскладніша ділянка, контактні бої", – зазначив він.

За словами офіцера, основні причини втрат – осколкові поранення.

"Противник веде обстріл осколковими гранатами РПГ, ВОГами, одного бійця застрелив снайпер. У нас вигідні позиції, панівні висоти, але перші чотири місяці, як ми зайшли, наша артилерія й танки не працювали взагалі, боєприпасів для придушення вогнем нам не давали", – сказав він.

Військовий порівняв озброєння української армії з озброєнням ІГІЛ.

"Коли ми чуємо про реформи за стандартами НАТО, всі сміються. Це обман суспільства, в армії в це не вірить жоден реально воюючий чоловік. У нас стандарти озброєння на рівні ополченців з Сирії або Африки", – підкреслив він.

Офіцер привів приклад мінометної батареї одного з батальйонів, де половина мінометів несправна, а решта застосовуються з дистанції 1-2 кілометри, стовбури розстріляні повністю. За словами військового, станкові гранатомети СПГ є, а пострілів до них немає, не дають.

"Є автоматичні гранатомети, але до них немає Wogs. Росіяни нас засипають градами, а нам відповісти нічим. Тому іноді залітає пряме попадання", – констатував він.

На думку військового, такий бардак відбувається тому, що армії ставлять не військові, а політичні завдання, стратегії війни немає.

"Головного в Києві цікавить тільки одне питання - чому хтось загинув. А те, що люди гинуть, тому що ворог продовжує війну, гинуть, бо не дають зброї, боєприпасів, немає нормальної організації, немає нормального планування, то це роблять вигляд, що не помічають, ну щоб свою відповідальність не визнавати", – сказав він.

Нагадаємо, бійці ЗСУ можуть залишитися без їжі, у Зеленського заговорили про провал.

Як повідомляла Politeka, у мережі показали поранених українців після обстрілу окупантів, фото

Також Politeka писала, що наступ на Донбасі, бойовики визначили нову мету: "потрібні території в районі...".