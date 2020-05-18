Польський офіцер Януш Вижбовский попередив росіян про наслідки війни з Україною

Як повідомляє Politeka.net, лист військового опублікував портал "Діалог.юа".

За словами Януша, він народився в Рівному, в школі вчив українську і російську мови, а в юності поїхав до Кракова і відправився служити в польську армію. Офіцер звернув увагу, що до збройних конфліктів призводять політики, які не змогли вчасно зупинитися.

Він додав, що мало хто з російських політиків бачив своїми очима руйнівні наслідки війни. Тому, як вважає солдатів, Росія швидко переходить від погроз до реального захоплення території.

"Московське панство обов'язково перейде від слів до справ. Та що говорити, якщо воно вже перейшло... Вона ж почала в 2014-му кривавий "російський світ" і впевнено відшкрябує землі від України, поступово наближаючись до кордонів польської держави", - підкреслив Януш.

Військовий заявив, що Польща проводить навчання з Україною і країнами НАТО. За його словами, Росія не вистоїть у боротьбі проти західних країн.

"Ви не переможете в протистоянні з НАТО. Ваша промисловість, включаючи ВПК, безнадійно відстала від світових стандартів. Москва, почавши війну, буде похована під купами власного металобрухту", - зазначив він.

Польський військовослужбовець пригрозив Росії, що спроба захопити Україну і Польщу погано закінчиться для агресора. На його думку, українці і поляки здатні дати серйозну відсіч окупантам:

"Спочатку ви хочете знищити Україну, а потім, звичайно ж, візьметеся і за нас. Але не вгадали ви, не буде цього... Ви планували поділити Україну з Польщею? Дивіться, як би ми з Україною не поділили РФ на дрібні частини!".

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