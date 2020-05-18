Що потрібно знати школярам та батькам

Стало відомо, при яких умовах в Україні проведуть ЗНО

Як передає Politeka.net, про це повідомила прес-служба МОЗ.

Як підкреслили у відомстві, абітурієнтів будуть допускати до здачі ЗНО після проведення температурного скринінгу і за умови надягання маски.

В рамках організації тестування потрібно спочатку проінформувати учасників про респіраторних захворюваннях, через які їх можуть не допустити. Більш того, Міносвіти має визначити маршрути учасників, щоб забезпечити мінімальний контакт між групами учасників.

Абітурієнтів повинні розсадити один від одного на відстані 1,5 м, а в санітарних кімнатах має бути постійна наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників.

За годину до початку і після тестування в аудиторіях необхідно провести перевірку з дезінфекцією поверхонь і місць для сидіння, а саму аудиторію за 30 хвилин до початку ЗНО повинні провітрити.

В місцях проведення тестування повинні чергувати медпрацівники, а в навчальних закладах заздалегідь зобов'язані розмістити два контейнери для використаних масок і рукавичок з чіткими яскравими позначеннями: "Використані маски" і "Використані рукавички". Також керівництву установ належить розробити графік, за яким відбувається допуск учасників для здачі ЗНО.

Залучених до тестування осіб, у яких буде виявлена температура тіла понад 37,2 градуса або ознаки респіраторних захворювань, не допустять до виконання службових обов'язків.

Також МОЗ запропонував умови роботи дитсадків на час карантину. Відомство рекомендує перед початком роботи всім працівникам без винятку вимірювати температуру. Якщо вона понад 37,2 градуси, вихователь до роботи не допускається.

У дітей температуру будуть перевіряти кожні 4 години, а ранковий прийом дитини проводить вихователь групи поза будівлі садочка. Очікування на території установи повинні обмежити, а батьки зобов'язані мати маску/респіратор.

На період карантину забороняється використовувати: багаторазові тканинні рушники, м'які іграшки, килими з довгим ворсом, перебувати у взутті в закритому приміщенні, а дезінфекцію поверхонь МОЗ рекомендує проводити не рідше, ніж кожні 2 години.

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