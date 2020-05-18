Стало відомо, за яких умов в Україні можуть відновити авіасполучення

Про це в інтерв'ю журналістам розповів головний санлікар Віктор Ляшко, передає The Page.

За його словами, авіасполучення в Україні можуть відновити одночасно з країнами Європейського Союзу вже 15 червня.

Однак, як заявив Віктор Ляшко, відновлення авіасполучення можливо за умови, що ситуація з китайським смертельним вірусом не буде погіршуватися.

"Разом з громадським транспортом буде відкриватися і міжобласне сполучення. Авіаційне сполучення всередині країни - це один з етапів. Зовнішнє авіаційне сполучення, думаю, буде пов'язано з тим, як все буде відбуватися в ЄС. Європейські країни говорять про дату 15 червня, на яку вони налаштовуються, щоб відкрити кордони всередині ЄС", - заявив головний санлікар України.

Ляшко також озвучив головні умови відновлення авіасполучення з країнами Європейського Союзу.

"Ми розглядаємо ЄС, дивимося на його динаміку і потенційно теж готові відкривати кордони, але за умови, що у своїй країні ми будемо мати можливість і здатність системи охорони здоров'я реагувати на небезпеку, коли будемо бачити, що заповненість ліжок хворими вірусною хворобою не перевищує, наприклад, 50%", - резюмував санлікар у спілкуванні з журналістами.

Раніше глава Мінінфраструктури Владислав Криклій заявляв, що Україна готова відновлювати авіасполучення з тими країнами, які будуть готові приймати українців.

Вже зараз деякі країни частково відновили авіаперевезення. Наприклад, «Чеські авіалінії» з 18 травня запустять рейси з Праги до Амстердам, Париж, Стокгольм і Франкфурт. Вже з 24-25 травня буде дозволено авіасполучення з Києвом та Одесою. Крім цього, авіакомпанія Lufthansa заявила про готовність здійснювати рейси з Києва.

У Мінінфраструктури обіцяли, що рішення України будуть дзеркальними, але можуть відрізнятися по регіонах. При цьому більшість європейських країн готуються відновити польоти з кінця травня.

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