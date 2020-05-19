Ідентифікувати загиблого Героя ЗСУ Дмитра Тимощука вдалося лише через шість років

Про це пише місцеве видання УЄ.

Як відомо, 18-річний боєць з Славути Сергій Тимощук перебував в списках безвісти зниклих практично шість років.



Влітку 2014 року воїн з 80-й ОДШБ перестав виходити на зв'язок, перебуваючи в той момент на території Луганського аеропорту.

Вчора, 18 травня, в Славутській міській раді Хмельницької області повідомили, з допомогою системи ДНК-ідентифікації останки бійця вдалося встановити. Відомо, що 18-річний герой Сергій Тимощук загинув 31 серпня 2014 у бою з російськими окупантами за Луганський аеропорт.



"Дуже довгий час тривали пошуки, а кілька місяців тому з'явилося підтвердження, але мама відмовлялася. Зараз сім'я зробила повторно ДНК-експертизу, яка ще раз підтвердила, що останки належать Сергію Тимощуку. Було прийнято рішення, що після 22 травня, коли відбудеться чергове пом'якшення карантину, ми домовимося про його доставку і проведемо поховання", - заявив мер Славути Василь Сидор.

Дата і місце офіційної церемонії прощання буде оприлюднено найближчим часом.

"Царство небесне герою, нехай земля йому буде пухом", "Пам'ятаю цього хлопця...", "Такий молодий, йому б ще жити...", "Відпочивай з миром, ти заслужив", "Герої не вмирають, а його подвиг і героїзм увійдуть в історію України", "Співчуваю, вічна пам'ять", "Рідним сил, щоб пережити цей складний час", - відреагували на сумну новину українці в коментарях.

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