Невідомі зловмисники зламали особистий кабінет заступника голови Мін'юсту Ольги Оніщук

Як передає Politeka.net, про це топ-чиновник розповіла у своєму особистому Facebook.

За її словами, в її кабінет завітали "непрохані" гості, які навіть не приховували факт проникнення.

"У мій робочий кабінет навідалися непрохані "гості" (хоча і не голуби, а напаскудити встигли), які навіть не приховували слідів своєї присутності (замки в дверях спиляли і замінили ригелі, залишивши серцевину!). І я не виключаю, що, можливо, залишили і інші візитки і "сюрпризи" в пам'ять, щоб тримати мене в страху і постійній напрузі", - зізналася Оніщук.

Заступник голови Мін'юсту також додала, що за фактом незаконного проникнення вона написала заяву в правоохоронні органи.

"Зараз з'ясовуються всі обставини цього "візиту", перевіряємо приміщення на наявність вибухівки, отруйних речовин", - резюмувала Оніщук у своєму Facebook.





Раніше ми розповідали про неприємність, яка трапилася зі "слугою народу" Ольгою Василевською-Смаглюк прямо в Раді.

У нардепа викрали новий робочий планшет з клавіатурою, вартість якого складає 28 999 гривень (1 200 доларів США). Девайс був абсолютно новий і депутат жодного разу ним не скористалася.

«Це той самий службовий депутатський ноутбук, який видавали всім. Я навіть не встигла їм скористатися, я його ні разу не відкривала. Я так думаю, його вкрали відразу після того, як я його занесла до кабінету, після того, як мені його видали», - зізналася Василевська-Смаглюк.

В апараті парламенту їй порадили звернутися поліцію.

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Як повідомляла Politeka, депутатку з партії Зеленського жорстко обложили: "Сама ж про це повискувала".

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