Бажаючим отримати українське громадянство, потрібно буде пройти службу в армії



Як передає Politeka.net, таку пропозицію зробив блогер і політолог Віктор Таран.

У приклад він навів актора Жана Рено, який в 1960 році переїхав з батьками у Франції, але для отримання громадянства Рено відслужив в армії.



"Дізналися? Так, це Хуан Морено і Еррера-Хіменес, або - Жан Рено, іспанець, який народився у Касабланці (Марокко)", - зазначив він.

"До речі, Рено - кавалер ордена Почесного Легіону. Нагорода орденом є найвищим знаком, який вказує на високі політичні або громадські заслуги перед Францією", - зазначив блогер.

Розповівши цю історію, він виступив до українців з пропозицією:

"Як ви ставитеся до ідеї, щоб громадяни, які хочуть отримати українське громадянство обов'язково пройшли службу в армії, або на аналогічній службі?"

За його словами, охочий повинен таким чином довести, що країна йому не байдужа.

"В країні війна. І якщо людина хоче стати громадянином країни, яка воює - він повинен довести, що ця країна їй не байдужа", - уклав він.

Раніше ми повідомляли, що найближчим часом Верховна Рада може розглянути законопроект про подвійне громадянство.

Як повідомляє прес-служба парламенту, документ був включений до порядку денного 19 травня, але голови фракцій не прийшли до єдиної думки з приводу документа. Так, представники фракцій «ЄС» і «Батьківщина» виступили проти розгляду документа.

Як відомо, президент Володимир Зеленський, який є ініціатором законопроекту, звернувся до нардепів з проханням якнайшвидше розглянути цей документ. Сам проект закону готували в МЗС спільно зі Світовим конгресом українців та діаспорськими організаціями.

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