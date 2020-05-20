Карантин в Україні офіційно продовжили до 22 червня, проте з істотними змінами

Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів на засіданні в середу, 20 травня.

Постанова про продовження карантину буде опубліковано завтра. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що воно потребує доопрацювання.

Зазначається, що 22 травня карантин буде адаптивним. Тобто буде прийматися до уваги епідемічна ситуація в конкретних регіонах. У разі зростання захворюваності місцеві власті зможуть самостійно посилювати обмеження.

Карантин продовжили з ослабленнями. Так, з 25 травня запускають метро, а з 22 травня - громадський транспорт.

Крім того, в Україні вводять певні ознаки епідемічної ситуації в регіонах.

"А саме: инцидентность - середня кількість випадків за останні 7 днів, яке повинно становити менше 12 осіб на 100 тис. населення; завантаженість ліжок повинна становити менше 50%. Кількість тестів методом ПЛР та імуноферментного аналізу повинно становити більше 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів. Ослаблення застосовуються і припиняються на території регіону на підставі рішення регіональної комісії. У нас вводиться 5 етапів, зараз ми знаходимося на 1 етапі ", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що карантин можуть скасувати достроково, в разі різкого падіння захворюваності.

Нагадаємо, що українці зможуть відправитися на курорти, транспорт запущено: «можна поїхати в…».

Як повідомляла Politeka, рішення лікарів коштувало життя тяжкохворого українцю: "Зараз карантин, оформляти не будемо".

Також Politeka писала, що стартує масове тестування українців: кому треба бігти в лікарню і що буде безкоштовним.