Жителі села Лихобора у Львівській області влаштували протест проти масової вирубки карпатського лісу

Як повідомляє Politeka.net про це на своїй сторінці в Facebook повідомив місцевий активіст Василь Курій. Подією зацікавилася прокуратура.

18 травня протестувальники перекрили дорогу у Сколівському районі і не пустили лісозаготівельні бригади з лісовозами в заповідне урочище Магура, де вони до цього валили ліс. Близько 30 людей предьявили свої вимоги: зупинити бездумне знищення Карпат, засадити вирубані ділянки, відновити дороги, зіпсовані вантажівками, побудувати стіну біля схилу для захисту від обвалів.

"Свавілля лісгоспів у всій красі; у Сколівському районі лісова мафія має сильні позиції, але це не злякало - у доведених до відчаю бойків урвався терпець", - зазначив Василь Курій.

Пізніше активіст повідомив, що правоохоронці дізналися про вимоги жителів села і вжили заходів проти вирубки лісів:

"І ось, не пройшло і доби, як отримали відповідь. На публікацію відреагувала Прокуратура Львівської області. За фактом незаконної вирубки відкрито кримінальне провадження. На місці вирубки працювала слідчо-оперативна група. Сподіваємося, винних притягнуть до відповідальності".

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