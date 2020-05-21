Актриса Ірма Вітовська висловилася про роботу в російськомовних проектах



Свою думку вона висловила в інтерв'ю "Укрінформу".

За її словами, рішення з цього приводу вона прийняла вже давно.

"Я свій остаточний вибір на мовному питанні зробила після Іловайська. І поки ця війна триває, особисто для мене неприйнятно працювати в російськомовному сегменті, коли люди платять за Україну життям. Серед тих хлопців, які воюють, дуже багато російськомовних, але я не думаю, що вони в перспективі не бачать Україну українською", - підкреслила вона.

Водночас, актриса не звинувачує своїх колег, які не прислухалися до її порад.

"Я нікого не звинувачую, я розумію, що зараз важко знайти роботу, щоб протриматися і забезпечити дітей, хворих батьків, винаймати квартири. Вони ламаються і йдуть зніматися російською мовою", - зазначила актриса.

Мало того, вона вважає заробітки в РФ настільки неприпустимими, що готова працювати у фаст-фуді.



"Я така нарвана, що можу в Макдональдсі працювати, ось вам хрест. Тому я пішла робити свої театральні проекти через те, що зрозуміла – я не нагнусь ніколи. Поки ця війна триває, я буду стояти на цьому, це мій фронт", - сказала Вітовська.

Нагадаємо, що в одному з інтерв'ю актриса заявила, що українцям потрібно проходити тест на громадянство

За її словами, чоловік, який не може відповісти на питання, громадянином якої країни він є, не має права визначати її долю.

"Я вважаю, що тести повинні пройти всі, починаючи від яскравих патріотів і інтелектуалів, до самих низів, скласти іспит на громадянство", - заявила Вітовська

Нагадаємо, легендарна радянська і російська актриса Лія Ахеджакова вважає, що забороняти в'їзд в Україну російським артистам з-за Криму «неправильно». Ахеджакова впевнена, що в цьому питанні влада України надходять по-радянськи.

Нагадаємо, що Ірма Вітовська відмовилася від російської мови.

Як повідомляла Politeka, Ірма Вітовська поставила на місце "патріотів" України.

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