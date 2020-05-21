З 25 травня пройдуть чергові послаблення заходів під час карантину, в рамках яких будуть відкриватися дитячі сади

Варто відзначити, що в кожній області будуть вирішувати по своєму чи відкривати дошкільні установи. Так, наприклад, у Києві дитсадки повинні почати роботу з 1 червня.

Зараз багатьох батьків цікавлять питання, пов'язані з прийомом дітей.

Поки відомо, що здавати довідки для відвідування дитсадків - необов'язково, пише РБК. Питання має вирішуватися на рівні опитувальників для батьків, і проходження медоглядів працівників.

Що стосується теми, для яких дітей відкриють садки (для офіційно працевлаштованих батьків, або тих, хто зайнятий у галузях, спрямованих на боротьбу з вірусом), то поки ця інформація не підтверджується.

Приймання дітей буде поетапним, при орієнтуванні на вимоги Моз про кількість нових хворих на 100 тисяч осіб.

Відомо, що робота в дитсадках триває, адже співробітники займаються прибиранням, дезінфекцією, підготовкою груп до приймання дітей. Групи будуть обладнані санитайзерами.

Проте в дитсадках вважають деякі вимоги Моз і МОН нездійсненними. Зокрема, правило, при якому у кожної групи повинен бути свій вихід. Це нереально на практиці в двоповерховій будівлі дитсадка. Є пожежний вихід, але спускатися і підніматися по сходах - це великий ризик для дітей.

Нагадаємо, з 25 травня абітурієнтів будуть допускати до здачі ЗНО після проведення температурного скринінгу і за умови надягання маски.

Випускників шкіл повинні розсадити один від одного на відстані 1,5 м, а в санітарних кімнатах має бути постійна наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників.

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