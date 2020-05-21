На Луганщині під час ворожого обстрілу загинув український боєць Євген Сафонов

Про це повідомили у Фейсбуці на офіційній сторінці 93-ї ОМБр Холодний Яр, передає Politeka.net.

Як стало відомо, боєць загинув в результаті атаки бойовиків, через яку вибухнула вантажівка ЗСУ, в якій знаходилися бійці. Трагедія сталася на Луганщині о 4 годині ранку. Разом з Сафоновим у вантажівці перебували інші військові. Вони отримали осколкові поранення і контузії, але тяжкопоранених серед них немає.

Загиблому Євгену Сафонову був 31 рік. Він родом із Павлограда, де навчався і прожив усе життя. Після навчання чоловік працював на шахті. У 2019 році Сафонов прийшов служити в Холодноярську бригаду, але вперше на війну пішов ще в 2014 році. Тоді боєць деякий час служив в «Айдарі». Євген мав позивний "Сафон". Він був номером розрахунку в протитанковому дивізіоні. У 93 ОМБр Холодний Яр він служив разом з земляками. Зазначається, що разом з ними він потрапив під обстріл.

«Можу сказати про нього тільки найкраще. Виявляв себе дуже добре. Був кращим навідником», - з сумом згадав про нього командир батальйону.

Відомо, що у загиблого залишилася мати, брат, дружина і дворічний син.

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