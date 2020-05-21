Популярна українська виконавиця Оля Полякова вразила словами про те, як їй намагалися зірвати концерт озброєні люди

Як повідомляє Politeka, про це вона розповіла в новому випуску свого шоу, яке транслювалося в Instagram.

Так, інцидент стався в 2017 році, коли Полякова давала виступ у Рівному.

«Прийшли 200 осіб у балаклаві, перекрили будинок культури, заборонили людям туди заходити, а зі мною сіли на переговори. Вони всі були зі зброєю, це було дуже страшно, але я сіла з ними говорити. Я запитала: "Чого ви хочете?" Вони сказали: "Скажи, що Крим наш". Я сказала: "Ясна річ, що він наш і його анексували», - зазначила вона.

Далі, стверджує Полякова, пішли питання про війну на Донбасі, однак Полякова чітко відповіла, що там знаходяться військові Росії. Незважаючи на це, їй все ж заважали виступити. Це, на думку співачки, було пов'язано з російськомовною програмою і кокошником артистки.

«В останній раз я в Росії виступала в кінці 2014 року. Я туди не їздила, ми почали з'ясовувати, і за 3 години вони мене вимотали. Але, тим не менш, я пішла виступати, люди не розійшлися, і з 7 вечора до 11 вони простояли під будинком культури. Я відпрацювала цей концерт повністю, вранці сіла в машину, зателефонувала чоловікові і попросила купити будинок за кордоном. Я не хотіла жити в цій країні», - підкреслила вона.

При цьому поліція, розповіла співачка, була на місці інциденту, однак допомагати їй не поспішала. Більш того, за той інцидент ніхто відповідальності не поніс, хоча злочинці дзвонили в СБУ

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