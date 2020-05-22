В Україні склалася абсурдна ситуація в зв'язку з підняттям патріотизму

Таку думку в ефірі телеканалу "112" висловив композитор Володимир Бистряков.

За його словами ситуацію в Україні можна порівняти з життям при більшовиках, заявив він в 2017 році.



"Ми зараз живемо в такому царстві абсурду, якого я не пам'ятаю за все моє життя. Ми жили в царстві абсурду... при більшовиках, так. Там нас вчили любити дідуся Леніна, розповідали, що у нас щасливе дитинство і так далі, і тому подібне. Я розумів, що це, так би мовити, трошки не відповідає істині", - заявив він.

Також він зазначив, що не схвалював агресивну політику СРСР, а після його розпаду Україна потрапила у черговий "абсурд".



"Я все це сприймав як свої особисті втрати. Я переживав Афганістан, у 79-му він був, по-моєму… Чому туди поперлися? Тому що нами керували люди, які ні чорта не розуміли – всі ці брєжнєві, суслови і так далі. Але ми з одного абсурду потрапили в інший. У нас (В Україні - ред.), замість того щоб підіймати рівень життя, підіймають рівень патріотизму на голодний шлунок. У нас ходять хлопці зі свастикою, зігують і так далі. Нагадує епоху Гітлера, але той перед війною забезпечив народу достойне проживання", - сказав композитор.

Раніше ми повідомляли, що російський актор Геннадій Хазанов зробив дивну заяву про Україну розкритикувавши демократію і порівнявши українців з рабами.

"Демократія, про яку зараз говорять в Україні, проходить стадію молочно-воскової стиглості. Гітлера в Німеччині теж вибрали законно, демократично.

Рабство, що сидить всередині людей, що населяють весь пострадянський простір, має багатовікові корені. Це генетика. Проста людина не хоче ніяких потрясінь. Фраза "лише б не було війни" викликає роздратування, мовляв, що ви з війною пристали. А коли це стало реальністю... Коли люди не знають, що з ними буде завтра... Революція завжди пожирає своїх дітей", - сказав він.

Нагадаємо, що Меньшов виправдав окупацію Донбасу російськими бойовиками.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Макаревич підколов Путіна за "любов" до Донбасу.