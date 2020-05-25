Наприкінці травня українські християни будуть говорити один одному привітання з Вознесінням Господнім 2020 - одним з найбільших свят.

Politeka.net пропонує кращі вірші, прозу та листівки, щоб привітати близьких з цим великим днем.

Якого числа відзначають Вознесіння Ісуса Христа

Вознесіння Господнє завжди святкують через 40 днів після Великодня - саме стільки Син Божий провів на землі після свого воскресіння з мертвих. За цей час Ісус встиг поговорити зі своїми послідовниками і учнями, а наостанок провів проповідь на горі Оливна біля Єрусалима. Христос повідомив людям, що в майбутньому настане час Страшного суду, після якого праведники зможуть знайти вічне життя.

Сказавши останні слова, Месія вознісся на Небеса у плоті. Його Вознесіння означає, що будь-яка людина може знайти вічне життя і врятуватися від мук. Приблизно в VI столітті нашої ери цій події присвятили окреме свято.

В 2020 році Великдень відзначали 19 квітня, тому з Вознесінням Господнім слід вітати 28 травня.

У день Вознесіння віруючі йдуть до храму на святкове богослужіння, збираються в родинному колі і, звичайно ж, вітають один одного.

Джерело фото: art-assorty.ru

Привітання з Вознесінням Господнім 2020 у віршах

Свято радісне, а тому і потрібно вітати з веселим і урочистим настроєм. Варто нагадати, що навіть після Вознесіння на Небо Ісус продовжує допомагати всім людям. Православні християни традиційно вітають оточуючих з перемогою життя над смертю і присвячують цьому гарні вірші:

С Вознесением Господним поздравляю,

Благодати, счастья и добра,

Небеса пускай благословляют,

Не коснулась, чтоб беда.

Здравия тебе, тепла, успеха,

Радости, гармонии тебе,

Меньше слез и больше смеха,

Сбыться планам и твоей мечте!

***

Со Светлым Вознесением Господним

Тебя приветствую сегодня!

Желаю мира, нежной теплоты

И исполнения какой-нибудь мечты!

Желаю Божьей благодати,

Любви, здоровья и удачи.

Пусть защищают ангелы тебя,

Покорной будет пусть судьба.



***

Вот и Пасха миновала,

Сорок дней за ней прошло,

Мы сегодня ощущаем

Незабытое тепло.

Вознесениьем четверговым

К жизни нас зовет Завет,

К небу, к свету! Мы готовы

Верить в то, что смерти нет.

***

Пусть в это Вознесение Господне,

Поймет любой и каждый среди нас,

Что вера в чудо – важна и сегодня,

Не зря ведь Иисус всех спас!

***

С Вознесением Господним!

Поздравляет всех народ,

Пусть исправится негодник,

А хороший – мир найдет.

Почитаем день великий,

Веру все в душе хранят.

Поздравляем! Прочь же, лихо!

Здравствуй, праздничный обряд!

Джерело фото: Pinterest

Красиві листівки на Вознесіння Господнє 2020

Свято популярне не тільки в Україні, але й в інших християнських країнах. Привітати близьких допоможуть вітальні листівки до 28 травня, які можна роздрукувати або відправити по інтернету для привітання з Вознесінням Господнім. Святкові картинки, як правило, доповнюють гарним текстом.

Красива листівка додасть особливий шарм і урочистість. Дуже часто на них розміщена ікона з біблійним сюжетом - вона нагадує, з якого приводу вітання.

Джерело фото: Оtkritkiok

Джерело фото: iecards.ru

Джерело фото: kartinok.ru

Душевна проза для привітання з Вознесінням Господнім

Привітати зі святом можна і без віршів, у прозі. Пропонуємо урочисті привітання, які підійдуть для рідних, друзів, коханих, колег по роботі. Проза підніме настрій і нагадає про велике чудо, яке створив Христос.

Вітаю Вас з великим православним святом - Вознесінням Ісуса Христа, бажаю достатку в домі, здоров'я в тілі і гармонії в душі. Нехай Господь благословляє у всіх справах і підказує правильний шлях у цьому житті.

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Прийміть мої сердечні вітання з Вознесінням Господнім 2020. В цей день Христос у останній раз зустрівся зі своїми учнями у плоті і піднявся на Небеса, подарувавши нам шанс на вічне життя. Бажаю, щоб ваша віра не поступалася вірі Апостолів, а Господь завжди гідно винагороджував за труди!



Джерело фото: stihi.ru

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Хай дзвони в день Вознесіння Господня наповнить ваше серце радістю, а душу - вірою у вічне життя в Раю! Бажаю, щоби Господь завжди дарував Вам щастя та впевненість у завтрашньому дні. Вітаю!

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З Вознесінням Господнім! В цей день Небеса осявають душі всіх віруючих неземним світлом і благословляють усіх людей на радісне життя. Шлю тобі щирі вітання і бажаю непохитної віри, стійкої надії благополуччя. Нехай у твоїй родині завжди буде мир, порядок і щастя.

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В цей день воскрес Месія пішов від нас на Небеса, залишившись у душі кожного християнина. Вітаю з цим великим подією, бажаю всілякого благополуччя і миру. Хай Син Божий допомагає вдосконалюватися, досягати успіху у всіх починаннях і ступати по правильному шляху.

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