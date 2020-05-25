Наприкінці травня українські християни будуть говорити один одному привітання з Вознесінням Господнім 2020 - одним з найбільших свят.
Politeka.net пропонує кращі вірші, прозу та листівки, щоб привітати близьких з цим великим днем.
Якого числа відзначають Вознесіння Ісуса Христа
Вознесіння Господнє завжди святкують через 40 днів після Великодня - саме стільки Син Божий провів на землі після свого воскресіння з мертвих. За цей час Ісус встиг поговорити зі своїми послідовниками і учнями, а наостанок провів проповідь на горі Оливна біля Єрусалима. Христос повідомив людям, що в майбутньому настане час Страшного суду, після якого праведники зможуть знайти вічне життя.
Сказавши останні слова, Месія вознісся на Небеса у плоті. Його Вознесіння означає, що будь-яка людина може знайти вічне життя і врятуватися від мук. Приблизно в VI столітті нашої ери цій події присвятили окреме свято.
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В 2020 році Великдень відзначали 19 квітня, тому з Вознесінням Господнім слід вітати 28 травня.
У день Вознесіння віруючі йдуть до храму на святкове богослужіння, збираються в родинному колі і, звичайно ж, вітають один одного.
Джерело фото: art-assorty.ru
Привітання з Вознесінням Господнім 2020 у віршах
Свято радісне, а тому і потрібно вітати з веселим і урочистим настроєм. Варто нагадати, що навіть після Вознесіння на Небо Ісус продовжує допомагати всім людям. Православні християни традиційно вітають оточуючих з перемогою життя над смертю і присвячують цьому гарні вірші:
С Вознесением Господним поздравляю,
Благодати, счастья и добра,
Небеса пускай благословляют,
Не коснулась, чтоб беда.
Здравия тебе, тепла, успеха,
Радости, гармонии тебе,
Меньше слез и больше смеха,
Сбыться планам и твоей мечте!
***
Со Светлым Вознесением Господним
Тебя приветствую сегодня!
Желаю мира, нежной теплоты
И исполнения какой-нибудь мечты!
Желаю Божьей благодати,
Любви, здоровья и удачи.
Пусть защищают ангелы тебя,
Покорной будет пусть судьба.
***
Вот и Пасха миновала,
Сорок дней за ней прошло,
Мы сегодня ощущаем
Незабытое тепло.
Вознесениьем четверговым
К жизни нас зовет Завет,
К небу, к свету! Мы готовы
Верить в то, что смерти нет.
***
Пусть в это Вознесение Господне,
Поймет любой и каждый среди нас,
Что вера в чудо – важна и сегодня,
Не зря ведь Иисус всех спас!
***
С Вознесением Господним!
Поздравляет всех народ,
Пусть исправится негодник,
А хороший – мир найдет.
Почитаем день великий,
Веру все в душе хранят.
Поздравляем! Прочь же, лихо!
Здравствуй, праздничный обряд!
Джерело фото: Pinterest
Красиві листівки на Вознесіння Господнє 2020
Свято популярне не тільки в Україні, але й в інших християнських країнах. Привітати близьких допоможуть вітальні листівки до 28 травня, які можна роздрукувати або відправити по інтернету для привітання з Вознесінням Господнім. Святкові картинки, як правило, доповнюють гарним текстом.
Красива листівка додасть особливий шарм і урочистість. Дуже часто на них розміщена ікона з біблійним сюжетом - вона нагадує, з якого приводу вітання.
Джерело фото: Оtkritkiok
Джерело фото: iecards.ru
Джерело фото: kartinok.ru
Душевна проза для привітання з Вознесінням Господнім
Привітати зі святом можна і без віршів, у прозі. Пропонуємо урочисті привітання, які підійдуть для рідних, друзів, коханих, колег по роботі. Проза підніме настрій і нагадає про велике чудо, яке створив Христос.
Вітаю Вас з великим православним святом - Вознесінням Ісуса Христа, бажаю достатку в домі, здоров'я в тілі і гармонії в душі. Нехай Господь благословляє у всіх справах і підказує правильний шлях у цьому житті.
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Прийміть мої сердечні вітання з Вознесінням Господнім 2020. В цей день Христос у останній раз зустрівся зі своїми учнями у плоті і піднявся на Небеса, подарувавши нам шанс на вічне життя. Бажаю, щоб ваша віра не поступалася вірі Апостолів, а Господь завжди гідно винагороджував за труди!
Джерело фото: stihi.ru
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Хай дзвони в день Вознесіння Господня наповнить ваше серце радістю, а душу - вірою у вічне життя в Раю! Бажаю, щоби Господь завжди дарував Вам щастя та впевненість у завтрашньому дні. Вітаю!
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З Вознесінням Господнім! В цей день Небеса осявають душі всіх віруючих неземним світлом і благословляють усіх людей на радісне життя. Шлю тобі щирі вітання і бажаю непохитної віри, стійкої надії благополуччя. Нехай у твоїй родині завжди буде мир, порядок і щастя.
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В цей день воскрес Месія пішов від нас на Небеса, залишившись у душі кожного християнина. Вітаю з цим великим подією, бажаю всілякого благополуччя і миру. Хай Син Божий допомагає вдосконалюватися, досягати успіху у всіх починаннях і ступати по правильному шляху.
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