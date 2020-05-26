"До такого життя не готувало"

Лідер РПЛ, колишній нардеп Олег Ляшко збентежив домашніми кадрами на своїй кухні

Як передає Рoliteka.net, Ляшко щосили освоює нову соцмережу TikTok, без сорому викладаючи, чим займається вдома. Так, на одному з відео, яким поділився днями політик, він постав в голому вигляді в одному лише фартусі і тапочках (щоб подивитися ролик, прокрольте вниз).

Усміхнений Ляшко стояв біля плити і щось активно помішував у каструлі. Поруч з ним при цьому засвітилася його дружина Росіта, яка поспішила ретируватися, щоб не заважати чоловікові.

"#вдома #м'ясо #готувати", - підписав кадри Ляшко.

Користувачі активно коментують побачене: "Порубав якусь скотиняку і смажить"; "б*я голий Ляшко, до такого життя мене не готувало"; "по-моєму, дівчатка, я закохалася".

Раніше ми повідомляли, 17 травня Ляшко став вдруге батьком, його 49-річна дружина Росіта подарувала йому сина.

Після народження спадкоємця підпилий політик здивував українців, зареєструвавшись у TikTok. Відео зі зверненням колишнього нардепа розлетілося по мережі. На кадрах Ляшко каже: "Привіт! Ну що, скотиняки, не чекали? А я тут".

В одному з постів в Instagram припустили, що Ляшко перебував в нетверезому стані.

"...🔸Головний "скотиняка" країни, мабуть, перепив на честь народження сина і вирішив зареєструватися в TikTok", - написали автори публікації.

Пост викликав переполох в коментарях: "Позорище!!!", "Самі ви всі політики скотиняки найгірші не люди", "жаххх", "Він просто клоун", "Адмін страшно вирубай", "Красава💪", "До кого цікаво він так звертається до українського народу або до своєї сім'ї.....ГАНЬБА!!!!СКОТИНЯКА ВІН САМ!!!😂".

Нагадаємо, дружина скандального Ляшко засвітилася в обіймах з іншим: «Сумно виглядаєте».

Як повідомляла Politeka, Ляшко нагадав про себе і про свою дружину Росите і дико осоромився, показові кадри.