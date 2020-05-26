Лідер РПЛ, колишній нардеп Олег Ляшко збентежив домашніми кадрами на своїй кухні
Як передає Рoliteka.net, Ляшко щосили освоює нову соцмережу TikTok, без сорому викладаючи, чим займається вдома. Так, на одному з відео, яким поділився днями політик, він постав в голому вигляді в одному лише фартусі і тапочках (щоб подивитися ролик, прокрольте вниз).
Усміхнений Ляшко стояв біля плити і щось активно помішував у каструлі. Поруч з ним при цьому засвітилася його дружина Росіта, яка поспішила ретируватися, щоб не заважати чоловікові.
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"#вдома #м'ясо #готувати", - підписав кадри Ляшко.
Користувачі активно коментують побачене: "Порубав якусь скотиняку і смажить"; "б*я голий Ляшко, до такого життя мене не готувало"; "по-моєму, дівчатка, я закохалася".
Раніше ми повідомляли, 17 травня Ляшко став вдруге батьком, його 49-річна дружина Росіта подарувала йому сина.
Після народження спадкоємця підпилий політик здивував українців, зареєструвавшись у TikTok. Відео зі зверненням колишнього нардепа розлетілося по мережі. На кадрах Ляшко каже: "Привіт! Ну що, скотиняки, не чекали? А я тут".
В одному з постів в Instagram припустили, що Ляшко перебував в нетверезому стані.
"...🔸Головний "скотиняка" країни, мабуть, перепив на честь народження сина і вирішив зареєструватися в TikTok", - написали автори публікації.
Пост викликав переполох в коментарях: "Позорище!!!", "Самі ви всі політики скотиняки найгірші не люди", "жаххх", "Він просто клоун", "Адмін страшно вирубай", "Красава💪", "До кого цікаво він так звертається до українського народу або до своєї сім'ї.....ГАНЬБА!!!!СКОТИНЯКА ВІН САМ!!!😂".
Нагадаємо, дружина скандального Ляшко засвітилася в обіймах з іншим: «Сумно виглядаєте».
Як повідомляла Politeka, Ляшко нагадав про себе і про свою дружину Росите і дико осоромився, показові кадри.