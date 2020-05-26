Укрзалізниця почала продавати квитки на перші поїзди, які будуть запущені після зняття обмежень

Перші рейси будуть запущені в Україні 1 червня. Квитки на 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+ українці вже можуть придбати онлайн. Про це повідомили в прес-службі залізничної компанії.

Поки мова йде про такі поїзди: 721/722 Київ-Харків, №726/725 Київ-Харків, №763/764 Київ-Одеса, №711/712 Київ-Костянтинівка, №740/739 Київ-Кривий Ріг.

Квитки будуть продаватися на 50% місць у зазначених поїздах. Поки що їх можна купити тільки онлайн, однак вже з 27 травня запрацюють і залізничні каси.

При цьому для поїздок поїздом буде зберігатися ряд обмежень. Так, запускати пасажирів у вагони будуть тільки в захисних масках. Крім того, під час перевірки квитків при посадці людям будуть вимірювати температуру. Крім цього, до і після кожного рейсу вагони будуть проходити санітарну обробку. Стюардів також забезпечать засобами індивідуального захисту.

«Поки мобільний додаток не буде працювати, просимо користуватися веб-версією системи продажу проїзних документів», - додали представники Укрзалізниці.

Уточнюється, що про подальшу зміну правил буде повідомлятися на сайті УЗ.

Нагадаємо, що раніше в Мінінфраструктури інформували українців, що після завершення карантину не планується підвищення вартості залізничних квитків. Зазначалося, що перевізники повинні забезпечити доступні ціни, щоб швидше відновити роботу транспорту і подолати можливі психологічні бар'єри у пасажирів.

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