Лікар з Волинської області Віталій Денисюк, який заразився китайським вірусом, обурився вчинком першої леді Олени Зеленської

Як повідомляє Politeka.net, він показав "подяку" на своїй сторінці в Facebook.

Медик з Иваничевской районної лікарні зізнався, що захворів під час епідемії. За його словами, з пацієнтами доводиться працювати без надійних засобів захисту. При цьому керівництво медустанови знімають з себе відповідальність за наслідки.

"Досить змішані почуття переповнюють, друзі! Хочеться багато написати, але це мало що змінить в ході сьогоднішніх подій", - поділився Віталій Денисюк. - "Працюєш, об'єктивно, голими руками. Ти лікар, який практично живе на роботі і ти захворів Covid-19 - клас. Самоізоляція. Одужання. Далі в роботу. В адміністрації лікарні тебе переконують, що ти НЕ захворів на роботі - абсурд".

Лікар також розповів, що йому за працю вручили лист подяки від Олени Зеленської. На фото видно клаптик паперу з гербом, трохи більше паспорта - от і все, що годиться українському медику за боротьбу з епідемією.

"Сьогодні вручили "подяку" від Олена Зеленська - зрадів і пішов далі жити на 4,5 к. Завіса. Навіщо це все?", - риторично підсумував Віталій Денисюк.

Багато колег підтримали лікаря в коментарях:

"Скажу тобі чесно, я також заразився на роботі і мені не потрібно було переконувати свою адміністрацію, що я заразився саме там. Але в таких ситуаціях вилазять всі недоліки системи і гниди керівництва на місці. Мені пощастило, чого і тобі бажаю!"; "Ось так тебе «нагородили». Прям, як у школі «за високі успіхи у навчанні» Тільки в шкільні роки ніхто не ризикував власним здоров'ям і життям заради допомоги своїм пацієнтам"; "Адміністрація в друкарні роздрукувала папірці, на швидку руку написала, сама підписала і з гордо піднятою головою вручила".

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