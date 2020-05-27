Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 9 напрямків по Україні

Залізничне сполучення в Україні буде відновлено вже з 1 червня. Увечері 26 травня Укрзалізниця оголосила про старт продажу квитків на поїзди через сайт компанії. А вже 27 травня стало відомо про відкриття продажу квитків ще на 9 поїздів.

Так, українці зможуть придбати квитки на рейси:

№8/7 — Одеса-Харків

№20/19 — Лисичанськ-Київ

№53/54 —Дніпро-Одеса

№63/64 —Харків-Київ

№105/106 —Київ-Одеса

№791/792 —Київ-Кременчук

№81/82 —Харків-Новоолексіївка

№125/126 —Київ-Костянтинівка

№10/9 — Київ-Маріуполь

На всі напрямки квитки будуть продаватися на 50%. Винятком стане поїзд Одеса-Харків, на який таких обмежень не буде.

З 8 ранку 27 травня повинні були запрацювати залізничні каси українських вокзалів. Тим не менш, в Телеграм-каналі ПРАВДА UA з'явилася інформація про те, що каси запрацюють пізніше призначеного часу, а на сайті Укрзалізниці проводяться техроботи, тому придбати квитки поки не можна.

Обурені українці на сторінках соцмереж звинуватили УЗ в знущаннях і закликали якомога швидше закінчити всі технічні роботи.

У компанії підкреслили, що квитки в касах не будуть продаватися людям без засобів індивідуального захисту. Українці також повинні будуть носити маски та в поїздах. Крім того, пасажирів чекає обов'язкове вимірювання температури при посадці у вагон. Крім цього, буде проводитися обов'язкова санітарна обробка вагонів до і після кожного рейсу поїзда. Провідників забезпечать засобами індивідуального захисту.

Нагадаємо, Укрзалізниця відкрила продаж квитків: перелік напрямів та нові жорсткі правила для пасажирів.

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