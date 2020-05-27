Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 9 напрямків по Україні
Залізничне сполучення в Україні буде відновлено вже з 1 червня. Увечері 26 травня Укрзалізниця оголосила про старт продажу квитків на поїзди через сайт компанії. А вже 27 травня стало відомо про відкриття продажу квитків ще на 9 поїздів.
Так, українці зможуть придбати квитки на рейси:
- №8/7 — Одеса-Харків
- №20/19 — Лисичанськ-Київ
- №53/54 —Дніпро-Одеса
- №63/64 —Харків-Київ
- №105/106 —Київ-Одеса
- №791/792 —Київ-Кременчук
- №81/82 —Харків-Новоолексіївка
- №125/126 —Київ-Костянтинівка
- №10/9 — Київ-Маріуполь
На всі напрямки квитки будуть продаватися на 50%. Винятком стане поїзд Одеса-Харків, на який таких обмежень не буде.
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З 8 ранку 27 травня повинні були запрацювати залізничні каси українських вокзалів. Тим не менш, в Телеграм-каналі ПРАВДА UA з'явилася інформація про те, що каси запрацюють пізніше призначеного часу, а на сайті Укрзалізниці проводяться техроботи, тому придбати квитки поки не можна.
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У компанії підкреслили, що квитки в касах не будуть продаватися людям без засобів індивідуального захисту. Українці також повинні будуть носити маски та в поїздах. Крім того, пасажирів чекає обов'язкове вимірювання температури при посадці у вагон. Крім цього, буде проводитися обов'язкова санітарна обробка вагонів до і після кожного рейсу поїзда. Провідників забезпечать засобами індивідуального захисту.
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