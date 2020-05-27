Український артист і письменник Антін Мухарський запропонував посилити законодавство для народних депутатів
А саме запропонував покарати тих депутатів, які прогулюють засідання Верховної Ради і не виконують свою роботу. Таку ідею він озвучив в ефірі 2019 року на ObozTV, коментуючи репліку одного з телеглядачів, що депутатів треба "карати різками".
"Це безумовно народний метод, який існує в уяві тих людей, хто хотів би спочатку різки, а потім повісити на стовпах. Є такі люди, які хочуть повернутися до суворих методів прямого покарання", - заявив Мухарський.
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Шоумен зазначив, що він би "просто звільняв" нардепів-прогульників. На заперечення, що Конституція забороняє звільняти обраних депутатів, Мухарський заявив:
"Тоді різками. Залежно від прогулів – 30 ударів на перший раз, потім 40, потім 50 і аж до того, щоб вони вже не могли сидіти. Щоб приходили і стояли. Потрібно бити нардепів різками по ср*ці (попі прим.ред.) за прогли. Треба жорсткіше зробити законодавство щодо недобросовісного виконання своїх обов'язків народними депутатами".
Також раніше повідомлялося, що Антін Мухарський розповів, що Росія вкладає величезні кошти в українські телеканали і медіа, щоб відновити свій вплив на суспільство.
"Я пам'ятаю вже дві подібні ситуації, коли був підйом, а потім ми знову занурювалися в абсолютну імлу російської шансонізації. Росія вкидала сюди купу грошей в канали і ФМ-станції. Зараз ми спостерігаємо теж саме, коли пасіонарна частина суспільства б'ється головою об стінку, а держава нічого не робить, і ми бачимо повернення цієї русифікованої попси, людей, які деморалізують", - підкреслив письменник.
Нагадаємо, Мухарський розкрив, як налаштувати населення Донбасу проти Росії.
Також Politeka писала, Мухарський заговорив про розпад України.