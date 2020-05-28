Два брата з Полтавщини прославилися на весь світ завдяки своєму таланту

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з сюжету телеканалу НТН. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Справа в тому, що брати Юрій та Роман Тарасові вміють феноменально вважати. Їх вже охрестили майбутніми математичними геніями, а від величезної кількості нагород хлопців вже ломляться полиці.

Юра і Рома обчислюють приклади швидше, ніж калькулятори, а також за секунди видають правильні відповіді до складним математичним завданням.

Мама хлопців розповідає, що вже в 4 роки вони освоїли таблички множення і

вміли добре ділити.

Останній раз вони триумфировали на Всесвітній олиипиаде в Туреччині, де серед тисячі дітей їм не було рівних.

А минулого літа вони встановили світовий рекорд, вважаючи 10 дій з тризначними цифрами всього за 5 секунд.

Раніше російський шоумен Максим Галкін похвалився черговим досягненням шестирічного сина.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram чоловік Алли Пугачової опублікував відео, на якому Гаррі представив власну «інженерну розробку».

Перед тим, як продемонструвати принцип роботи, хлопчик уточнив, що зробив все без схеми і «сам додумався в своїй голові».

Нагадаємо, що шестирічний син Пугачової і Галкіна вразив талантом, відео: "Ілон Маск нервово курить в сторонці".

Як повідомляла Politeka, шестирічні діти Пугачової і Галкіна навчили зіркового тата новим вправам: навіть Кіркоров оцінив.

Також Politeka писала, що Пугачова зізналася, на кого насправді схожа її дочка Ліза: «Гени чужі».