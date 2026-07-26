Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області включає багато пропозицій.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області продовжують надавати небайдужі жителі регіону, які готові безоплатно прихистити людей, що були змушені залишити свої домівки через війну, повідомляє Politeka.net.

Одна з актуальних пропозицій розташована на проспекті Князя Володимира Великого в Одесі. Власники готові поселити самотню жінку пенсійного віку від 60 до 70 років. Для майбутньої мешканки підготували окрему кімнату у трикімнатній квартирі з необхідними побутовими умовами. Також господарі готові допомогти з оформленням статусу внутрішньо переміщеної особи.

Ще один варіант доступний на вулиці Жуковського. Там пропонують кімнату у двокімнатній квартирі, де проживає 68-річна жінка. За словами власниці, постійного догляду вона не потребує, однак хотіла б знайти людину для спільного проживання та щоденного спілкування.

Крім того, безкоштовне житло для ВПО в Одеській області включає ще одну пропозицію. Місцева родина готова прийняти самотню жінку, яка втратила власне помешкання, не має близьких родичів і потребує постійного місця проживання. Для неї передбачена окрема кімната у квартирі з усіма необхідними зручностями без орендної плати.

Перед заселенням фахівці рекомендують уточнювати термін проживання, побутові умови та інші важливі деталі безпосередньо з власниками. Це допоможе уникнути непорозумінь і заздалегідь узгодити всі питання.

Перелік доступних варіантів регулярно оновлюється, тому переселенцям радять не відкладати звернення. Через високий попит окремі пропозиції можуть швидко знайти нових мешканців.

Джерело: Допомагай

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