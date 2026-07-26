Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що без путіна переговорний процес справді може відновитися, і, схоже, є такі сигнали від російських олігархів, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, головний меседж з останніх і майбутніх подій у тому, що ми матимемо розмову про відновлення мирного процесу. Як він розповідає, вже і Рубіо зустрічався з Лавровим на Філіппінах, і Зеленський полетить до США на зустріч із Трампом. А до цього, нагадує експерт, Зеленський дзвонив Віткоффу і Кушнеру з тим, що треба відновлювати переговори, що оточення путіна передає Україні сигнали, що саме путін заважає завершенню війни і відповідальний за втрати росії.

«Тобто виявляється, є якесь оточення путіна, яке вийшло з нами на зв'язок. І я думаю, що Зеленський ініціював зустріч із Трампом, щоб розповісти, що Абрамович чи Мельниченко зробили альтернативну пропозицію, що Абрамович чи Мельниченко готові путіна кинути в колодязь, тільки треба дати їм певні гарантії, пустити їх кудись із ним поговорити тощо. Чому Абрамович чи Мельниченко? Абрамович – це та сама людина, яка до нас приїжджала до Києва, і про це публічно сказав путін. А Мельниченко – це та сама людина, заради якої не пошкодували повністю корумпувати журнал The Economist», – пояснює Михайло Шейтельман.

Тож, констатує він, намічається справді, схоже, цікаве зрушення у переговорах, якщо виключити зайвий елемент, і цим зайвим елементом, як не дивно, виявилася не якась російська вимога, а путін, викреслюємо його з рівняння, щоб закінчити війну. На думку експерта, може бути така пропозиція, тим паче на похороні Ліндсі Грема, токсикологічне дослідження тіла якого триває вже кілька тижнів, тобто можна підкреслити, що путін – неадекватний, що так може бути з будь-якою, що потрібна симетрична відповідь.

«Викреслюємо путіна з переговорного процесу, викреслюємо його зі списку вимог, як Мельниченко викреслив путіна у своїй статті, написавши, що в майбутньому у росії буде ось так, потрібен суверенітет, ядерна зброя, китайці тощо. Чому б зараз не скористатися моментом і не принести в дзьобі Трампу це? Пропозиція, яка тягне на Нобелівську премію», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Кузаконь заявив, що Драпатий – це той генерал, який реально їздить передовою смугою.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко оцінив активізацію переговорного треку: «Думаю, що це зараз проба пера».