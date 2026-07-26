Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області офіційно запровадили у місті Самар, де виконавчий комітет погодив нові тарифи для автобусних маршрутів міського та приміського сполучення, повідомляє Politeka.net.

Після набуття чинності рішення вартість поїздки в межах громади збільшилася з 20 до 25 гривень. Саме цими маршрутами щодня користуються працівники, студенти та жителі, які регулярно пересуваються містом.

Також змінилися розцінки на напрямку Самар — Дніпро. Тепер квиток коштує 70 гривень, тому для пасажирів, які часто їздять між населеними пунктами, транспортні витрати зростуть.

У міській раді пояснили, що подорожчання проїзду в Дніпропетровській області стало наслідком збільшення витрат перевізників. Найбільше на собівартість вплинули дорожче пальне, технічне обслуговування автобусів, ремонт і закупівля запчастин.

Представники транспортної сфери зазначають, що перегляд тарифів має допомогти зберегти стабільне сполучення та не допустити скорочення рейсів, особливо на менш завантажених напрямках.

За їхніми словами, додаткові надходження дадуть можливість виконувати затверджені графіки та підтримувати рухомий склад у належному стані.

Оновлені ціни вже застосовують перевізники, які працюють на відповідних маршрутах. Водночас у місцевій адміністрації не відкидають, що надалі питання вартості можуть переглянути, якщо експлуатаційні витрати продовжать збільшуватися.

Пасажирам рекомендують перед поїздкою уточнювати актуальну суму оплати, щоб уникнути непорозумінь і завчасно спланувати власний бюджет.

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