Дефіцит продуктів в Вінницькій області наразі не прогнозують, однак тривала літня посуха може позначитися на врожайності кукурудзи та соняшнику, що здатне вплинути на ціни окремих товарів у наступні місяці, повідомляє Politeka.net.

Фахівці зазначають, що липень і серпень є ключовими для розвитку пізніх культур. Саме у цей період високі температури разом із нестачею опадів створюють найбільші ризики для майбутнього збору.

За оцінкою експерта асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Максима Гопки, за несприятливих погодних умов урожай кукурудзи може скоротитися приблизно на 20%, а соняшнику — до 15%. Водночас спеціаліст наголошує, що можливе формування явища Ель-Ніньйо у другій половині 2026 року ще не означає неминучого розвитку масштабної посухи.

На результат сезону впливатиме поєднання кількох чинників: тривалого періоду спеки, дефіциту дощів і погодних умов під час цвітіння рослин. Найбільш вразливою до такого розвитку подій залишається кукурудза, тоді як соняшник краще переносить нестачу вологи, хоча також реагує на затяжну спеку.

Дефіцит продуктів в Вінницькій області залежатиме від підсумків жнив. Якщо збір зернових та олійних культур виявиться нижчим за очікування, це може відобразитися на вартості окремої продукції, хоча про нестачу продовольства наразі не йдеться.

Найбільші ризики аналітики прогнозують для південних регіонів. Найскладніша ситуація можлива в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях, де проблема нестачі вологи залишається особливо відчутною.

До зон із підвищеною ймовірністю зниження врожайності також відносять Дніпропетровщину, Кіровоградщину, а частково Полтавщину та Черкащину. Саме погодні умови визначатимуть остаточні показники сезону.

Сільгоспвиробники вже застосовують сучасні рішення для збереження вологи, висівають посухостійкі гібриди та використовують нові технології обробітку полів. Якщо до кінця літа кількість опадів збільшиться, очікувані втрати можуть бути меншими за попередні прогнози.

Джерело: e-land.ua

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