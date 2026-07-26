Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області насамперед пов'язують зі збільшенням собівартості роботи водоканалу.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області стане актуальним для жителів Львова вже з 1 серпня, адже місто переходить на новий тариф за централізоване водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про це надає Львівська міська рада.

Водночас навіть після перегляду він залишиться одним із найнижчих серед обласних центрів України.

Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив нову вартість послуг. Від початку серпня споживачі сплачуватимуть 36,04 грн за кубометр водопостачання та 20,34 грн за водовідведення. Загальна ціна становитиме 56,38 грн за кубометр.

Попередній показник діяв із 2022 року. За цей період значно зросли витрати підприємства на електроенергію, пальне, реагенти, ремонт обладнання та оплату праці, через що перегляд став необхідним.

У ЛМКП «Львівводоканал» пояснюють, що нова сума розрахована лише для покриття поточних потреб. Кошти не передбачають фінансування масштабної модернізації або реалізації інвестиційних проєктів.

Для людини, яка використовує близько трьох кубометрів щомісяця, витрати збільшаться приблизно на 92 гривні. Родина із середнім споживанням дев'ять кубометрів платитиме орієнтовно на 275 гривень більше. Остаточна сума залежатиме від фактичних показників лічильника.

Міський голова Андрій Садовий зазначив, що попередня вартість понад чотири роки вже не покривала навіть базових виробничих витрат. За його словами, затверджений розрахунок є мінімально необхідним для безперебійного забезпечення міста питною водою.

Особливість Львова полягає у складній системі подачі ресурсу. Через географічне розташування воду транспортують магістральними трубопроводами на значні відстані, що потребує великих витрат електроенергії та постійного технічного обслуговування.

Саме тому підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області насамперед пов'язують зі збільшенням собівартості роботи водоканалу, а не з розширенням програм розвитку. На підприємстві наголошують, що всі надходження спрямують на забезпечення стабільного функціонування системи.

За інформацією «Львівводоканалу», навіть після зміни тариф у Львові залишається нижчим, ніж у багатьох інших містах країни. Для прикладу, в Умані він перевищує 158 гривень за кубометр, у Бородянці становить понад 139 гривень, а в Ужгороді — більше 91 гривні.

Наглядова рада підприємства контролюватиме використання отриманих коштів. Керівництво має регулярно звітувати про витрати на електроенергію, паливо, реагенти, заробітну плату та виконані роботи.

Окремо міська влада нагадує, що громадяни з невисокими доходами можуть оформити житлову субсидію. Для тих, хто вже отримує державну допомогу, після набуття чинності нової вартості перерахунок здійснять автоматично без подання додаткових документів.

Паралельно підприємство продовжує оновлення інженерних мереж. Наразі триває заміна магістрального водогону західної групи водозаборів, а також реконструкція ділянки на вулиці Зеленій. За останні роки обсяги оновлення трубопроводів у місті зросли майже втричі.

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