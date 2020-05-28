В Україні придумали, як домогтися меншої кількості ДТП на дорогах

Мова про систему автоматичної фото-і відеофіксації порушень правил дорожнього руху, яка запрацює 1 червня в 00.01. Про нюанси нововведення розповів у себе на Фейсбуці заступник голови МВС Антон Геращенко.

Так, в перший день літа в Україні запрацюють 50 камер, які встановлені в Київській області та столиці - в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

В подальшому відеокамери поступово будуть встановлюватися по всій Україні. На автомагістралях установка камер буде відбуватися за рахунок держави, в містах і ОТГ - за рахунок місцевих бюджетів.

Відзначається, що спочатку будуть фіксуватися тільки факти перевищення швидкості. Потім список порушень розшириться - проїзд на "червоне світло", порушення правил зупинки, стоянки, виїзд на смугу руху громадського транспорту, тротуари або зустрічну смугу.

Що стосується розміру штрафів, то картина наступна. У разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 20 км/год, але не більше 50 км/год - 255 гривень.

При перевищенні встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 50 км/год - 510 гривень.

Штраф зменшується на 50 відсотків, якщо сплачений протягом 10 банківських днів з моменту отримання ухвали.

Примітно, якщо транспортним засобом користується декілька осіб (наприклад, водії служб таксі), то постанова виноситься на особу, на яку зареєстрований автомобіль, тобто якщо машина зареєстрована за юридичною особою, то відповідальний за сплату штрафу - керівник компанії.

Раніше ми повідомляли, з початком карантину в Україні ростуть борги за комунальні послуги. Станом на квітень заборгованість по ЖКГ зросла до 2,2 млрд гривень.

Разом з тим, як попереджають юристи, підприємства, що поставляють ресурси, не можуть виставляти штрафи та нараховувати пеню українцям - згідно з раніше прийнятою постановою Кабміну. Дане рішення діє на час ізоляції, а також протягом 30 днів після її скасування.

Нагадаємо, порушникам ПДР приготували сюрприз на дорогах.

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