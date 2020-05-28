Найближчим часом на кордоні України запрацюють до сотні КПП

Україна продовжує відкривати нові пункти пропуску на кордоні в рамках пом'якшення карантину. Зокрема, найближчим часом будуть відкриті ще 66 КПП на кордонах з Молдовою і країнами Євросоюзу. Відповідна постанова за підписом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з'явилося на урядовому порталі.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі РБК -Україна пояснив, що ця постанова не публікувалася тиждень, тому зазначені 66 КПП не могли відкрити.

Він також розповів, що Держприкордонслужба вже поінформувала прикордонні служби інших країн про відкриття додаткових КПП. Це дало закордонним прикордонникам час на те, щоб відновити перепустку зі своєї сторони. При цьому Демченко зазначив, що відкриття пунктів пропуску не гарантує того, що пропуск відновитися відразу ж.

Нові КПП повинні відкритися з 29 травня.

Також уточнюється, що є й певні обмеження. Так, перетнути кордон з Росією та Білоруссю можна тільки пішки: пункти пропуску в ці країни залишаються закритими для автомобілів.

Також зазначається, що будуть відкриті залізничні пункти пропуску "Рава-Руська" та "Хирів" на кордоні з Польщею, а також "Тересва" та "Ділове", що на кордоні з Румунією.

Раніше ми писали, що українці масово кинулися на заробітки в Польщу, влаштувавши колапс на кордоні.

Величезні черги вишикувалися на пішому переході «Шегині-Медика» на кордоні України з Польщею, через який українські заробітчани буквально ломляться на заробітки в Європу.

Через пропускні здібності пункту тисячі українців змушені стояти в чергах мінімум на 5-6 годин. Втомлені люди буквально штурмують кордон.

Нагадаємо, ЄС прийняв радикальне рішення, українцям назвали дату відкриття кордонів.

Як повідомляла Politeka, новий штурм кордону України, з'явилося термінове звернення: "Близько 200 тисяч...".

Також Politeka писала, що українці пішли на відпочинок, номери розкуплені: де буде спалах епідемії після травневих.