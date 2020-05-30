Міністра юстиції Дениса Малюськи здивував українців несподіваними знімками

Як передає Politeka.net, чергову порцію своєрідних фото він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Традиційно в суботу в дорозі. Зараз перевіримо кого без попередження.", - повідомив чиновник в підписі до посту.

На кадрах міністр постав кокетливо посміхаючись посеред поля і з квітами маків за вухами.

Не забув чиновник і подбає про свою фізичну форму.

Такий колаж українцям сподобався не сильно, і міністру дісталося в коментарях.

"Боже, коли це все скінчиться", " Добре жити і балдеть,а роботу сприймати як бізнес", "Українська Джим Керрі на минималках)))", "Ну правильно , подихайте свіжим повітрям , може в голову прийде, що закони для людей - це набагато важливіше , ніж закони для купки олігархів!", "Це дійсно міністр? Хто його призначив? Ви серйозно?", - писали в мережі.

Раніше, глава Мін'юсту розповів, що його зарплата стала більше в три рази. Ще в минулому році він скаржився, що отримує дуже мало, і не виключав свого звільнення з посади, але на данний момент його все влаштовує.

За словами Малюськи, до початку карантину в Україні його заробітна плата становила близько 61 тисячі гривень.

"Зараз діють карантинні обмеження щодо зарплат високопосадовців, і я отримую близько 37 тисяч гривень", - розповів він.