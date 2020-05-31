В Україні станом на 1 травня 2020 збільшилася заборгованість по виплаті заробітної плати

Зростання заборгованості порівняно з даними на 1 квітня склало 1,1%. В цілому на початок травня держава повинна виплатити працівникам 2 996,722 млн гривень, йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Найбільша заборгованість по зарплаті спостерігається в Донецькій області – 590,292 млн гривень, Дніпропетровській – 399,773 млн гривень і Харківській – 444,626 млн гривень.

Раніше ми повідомляли, на відміну від медиків, вчителі не отримають додаткові виплати у зв'язку з карантином. За словами в. о. міністра освіти і науки Любомири Мандзій, подібне не передбачене в бюджеті на 2020 рік.

«Вчителі опанували нові інструменти дистанційних технологій, опанували і виконували програми. І ми вдячні всім педагогічним працівникам, усім вчителям за роботу і готовність швидко вчитися. У бюджеті 2020 року не передбачено встановлення додаткових виплат для вчителів. Але ми зараз працюємо над новою концепцією оплати праці педагогічних працівників», - зазначила в. о. міністра.

Тим часом українські топ-чиновники почали подавати декларації за 2019 рік.

Так, спікер Верховної ради Дмитро Разумков разом з дружиною, порівняно з 2018 роком, збільшили свій дохід втричі.

Разумков задекларував будинок з площею 500 квадратних метрів під Києвом вартістю майже 3 млн гривень. Більш того, соратник президента володіє земельними ділянками, квартирами в Києві і області.

Відзначився Разумков і любов'ю до дорогих автомобілів: загальна вартість його автопарку склала більше 2 мільйонів гривень. В його гаражах можна побачити Toyota Land Cruiser 200 (2013 року), Toyota Camry (2012 року), Tesla Model S (2017 року) і BMW X5 (2016 року).

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