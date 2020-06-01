Українці, які зараз починають виходити з карантину, повинні навчитися жити з небезпечним китайським вірусом

Про це у своєму відео розповів український лікар і телеведучий Євген Комаровський, відомий також як доктор Комаровський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Він відповів на запитання про те, як правильно виходити на роботу після карантину. Лікар підкреслив, що навіть якщо ви вийдете на роботу на неповний день, це не скасує ризику заразитися по дорозі в офіс або назад.

«Хлопці, нічого не змінюється для вас: ви вийдете на 6 годин або на 8... Всі головні фактори ризику нікуди не діваються: і ваша поїздка на роботу, і контакт з іншими людьми, і офіс з купою співробітників... Якщо ви відкриваєте офіс, то відкривайте на повний день і працюйте нормально», - підкреслив Комаровський.

Він зауважив, що в Україні карантин може бути так само небезпечний, як і сам вірус, адже він зупиняє життя в країні, ставлячи людей в складні умови. У зв'язку з цим доктор закликав українців навчитися жити з вируючим у всьому світі вірусом.

«Нам треба навчитися жити з коронавірусом і берегти тих, для кого короанвірус представляє особливу загрозу. А іншим по мірі сил жити звичайним життям. Тільки в це звичайне життя ми тепер включаємо певні заходи щодо соціального дистанціювання, які зменшують ризики», - підкреслив Комаровський.

Він нагадав про те, що побоюватися підхопити вірус у першу чергу повинні люди з груп ризику. У той же час доктор зазначив, що в цілому, чим пізніше людина заразитися, тим вище її шанси на одужання, адже медики продовжують накопичувати знання про вірус і шукати ефективні способи його лікування.

Представники груп ризиків повинні без зайвої паніки і метушні дотримуватися правил гігієни, підкреслює Комаровський. Це може допомогти їм перенести хворобу в легкій формі або дотягнути до появи вакцини.

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