54-річна телеведуча Алла Мазур успішно поборола онкологічне захворювання і повернулася до роботи

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала фото, зроблене в ліфті приміщення телеканалу, передає Politeka.net.

«Приїжджаєш в ефірний день в офіс - а тут тебе зірки застерігають на кожному кроці☝️», – серед іншого зазначила вона у підписі до «ліфтолуку». Під застереженням вона мала на увазі стікери з відомими особистостями та кіногероями, які закликають ходити в масках під час карантину.

Як видно на знімку, зірка теж в масці, що до самих очей закриває її обличчя.

В коментарях шанувальники не приховували радості з приводу повернення улюбленої телеведучої.

«Вже скучили💕», «Аллочка, ви дуже приємна і хороша. Людина, яка запалює своїм теплом інших! Нехай Бог дасть вам здоров'я!», «Аллочка, ти розумниця, буду чекати в ефірі захоплююся твоєю силою волі!», «😍😍так скучила я за вами», «Дуже рада бачити Вас, якраз дивлюся новини з вашою участю! Міцного здоров'я Вам і хороших ефірів! ❤», – пишуть під фото.

Як відомо, в листопаді минулого року Алла Мазур публічно зізналася в тому, що у неї діагностували рак.

«Я знаю: про це не люблять говорити публічно. Є бажання залишити в колі близьких друзів і родичів. І згадують, у кращому випадку, тільки тоді, коли все пройшло. Тому що це дуже серйозний виклик. Я теж зловила себе на такому бажанні і певний час так і робила. Але потім зрозуміла: не можна боятися. Ми повинні змінити ставлення до онкозахворювань в суспільстві. Навчитися говорити про них відкрито і спокійно. І з рівня трагедії - переводити на рівень проблеми. Яку можна вирішити. Тому що це, звичайно, не нежить. Але давно не вирок. Медицина навчилася справлятися з цим у багатьох випадках. Головне - вчасно виявити», – вона написала в соцмережі.

Українці були приголомшені цією новиною і бажали телеведучій якнайшвидшого одужання. Після довгих місяців боротьби зірка зуміла впоратися з важким випробуванням.

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