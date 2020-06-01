Телеведучий зі Львова Остап Дроздов виступив за повну блокаду окупованого Криму і непідконтрольної частини Донбасу

Як повідомляє Politeka.net, на його думку, якщо мешканці цих територій підтримують президента РФ Володимира Путіна, вони повинні «здохнути».

Про це журналіст розповів під час прямого ефіру на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

«Я прихильник тотальної, глухий, безальтернативної блокади і Криму та Донбасу… Була б моя воля, Крим сидів би без води, без світла, без нічого. Закрив би всі. Хотіли Путіна — нехай здохнуть. Мийтеся в калюжах, жеріть привізну воду з континенту російського. Хотіли до Путіна — будь ласка. Він міст вам провів — їдьте туди за водою питною…», — вважає Дроздов.

Крім того, він заявив, що виплата пенсій людям, які проживають на непідконтрольною Києву території України, є злочином.

«Я вважаю, що будь-які торгові, комунальні, на рівні енергоносіїв, будь-які стосунки з тією територією, прирівнюються, в моєму розумінні, до фінансування тероризму. Бо таким чином, ми своїми подвійними пенсіями, які ось ті бабульки, ті недобитки КГБістки беруть в гривеньках… Все, що зайшло туди, повертається «Градом» і кулями», — додав Дроздов.

Також раніше повідомлялося, що Остап Дроздов вважає, що кожен українець повинен знати рідну мову, а російськомовні українці вигідні для РФ.

Крім того, Дроздов заявив, що внутрішні туристи, які приїжджають до Львова з інших українських міст і не можуть двох слів зв'язати державною мовою і повинні прямо їхати назад на вокзал.

Нагадаємо, журналіст Дроздов засудив українських заробітчан в РФ.

Як повідомляла Politeka, журналіст Дроздов розповів, як чинить із російськомовними у Львові.

Також Politeka писала, що журналіст, який образив Зеленського, влаштував розборки в прямому ефірі.