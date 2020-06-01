У понеділок, 1 червня, в Україні раптово пішла з життя легендарна людина, яку знали і любили всі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на режисера Національної опери України ім.Шевченка, оперного співака Анатолія Солов'яненка в Facebook.

«Відійшов у вічність видатний діяч мистецтв і щирий, надійний друг - Мирослав Михайлович Скорик», - зазначив він.

Звернемо увагу, що інформацію вже підтвердила ведуча Львівської обласної філармонії Ольга Лозинська.

«Маестро Скорик відійшов у кращий світ», - підкреслила вона.

Пізніше про трагедію висловився і президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні Україна втратила генія нашого часу. Музиканта, композитора, творця і людини з великої літери. Пішов з життя Герой України, професор Національної музичної академії України, Народний артист України Мирослав Михайлович Скорик. Я назавжди запам'ятаю, як на День Незалежності в 2019 році неймовірно звучав гімн України у його виконанні», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що Скорик є автором музики до опери "Мойсей", балетів "Каменярі" і "Повернення Батерфляй», а також ряду популярних творів. Серед них 40 фільмів, включаючи «Тіні забутих предків», «Жива вода», «Гуси-лебеді летять».

У 2008 році Скорик отримав звання Героя України, а в 2010-му був удостоєний Ордена за заслуги I ступеня.

Легендарний радянський режисер Самвел Гаспаров не дожив два тижні до 82-річчя. Сумну новину у своєму Facebook повідомив друг сім'ї Георгій Сааков.

Відомо, що трагедія сталася ще 26 травня.

зокрема, творець фільмів «Шостий», «Хліб, золото, наган», «Без особливого ризику» Самвел Гаспаров не дожив два тижні до дня народження, а відомого режисера погубив китайський вірус.

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