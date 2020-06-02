Волонтер і військовий парамедик Ярина Чорногуз піддала критиці бажання спікера ВР Дмитра Разумкова розглянути закон про мову

Як передає Politeka.net, слова обурення вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, такі дії політика є нічим іншим, як "здача України ворогові".

"Ви серйозно вважаєте, що це найважливіше питання, який вимагає зараз розгляду? Ви серйозно вважаєте, що питання мови - це те, що найбільше хвилює ваших ваших виборців? Вас не турбує, наприклад, що в державі, в якій ви стали владою, неефективно працює правоохоронна і судова система і давно потребують реформ? Дороги вже все відремонтували? Корупцію подолали? Економіку підняли?", - задається питанням волонтер.

За її словами, Російська Федерація і Путін - це єдина зацікавлена сторона у внесенні змін до Закону про функціонування української мови як державної

"Це вона просуває міф про «утиски російськомовного населення України», з яких абсолютна більшість навіть тих українців, які спокійно використовують в побуті російську мову, не бажають мати нічого спільного. Зате всі в Україні мають консенсус, що українська мова потребує захисту. Крім вас. Ви точно спікер Верховної Ради України, а не Держдуми РФ? Нічого не переплутали?", - поцікавилася волонтер.

Також вона зазначила, уряду варто зайнятися краще реформами, а не квотами на українську мову.

Нагадаємо, Дмитро Разумков висловив упевненість в тому, що мовний закон в нинішньому форматі вимагає змін.

"Ця проблема дійсно є, і на сьогодні ми її не врегулювали. Дуже багато людей у нас в країні говорять на різних мовах, і інтереси повинні бути враховані. Якщо прибрати з цього процесу політику і політиків... Тому що саме політики намагаються заробити бали не тільки мовою, але і на інших аспектах. Без цього було б знято багато проблем", - заявив спікер Ради.

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