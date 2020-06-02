Червень, схоже, вирішив побити рекорд свого попередника за погодних аномалій

Здавалося, що українці вже звикли до різних витівок погоди, але літо раптом почалося з торнадо, снігопадів і землетрусів.

Так, в Костянтинівському районі Донецької області пронісся потужний торнадо. Кадри незвичайного для нас природного явища з'явилися в мережі.

На них можна побачити, як величезна чорна хмара накриває місцевість, а потім з неба опускається гігантська воронка і переміщується з великою швидкістю.

Харківський синоптик Ігор Кибальчич на своїй сторінці в Facebook прокоментував явище: "Класичний торнадо клиноподібної форми".

Gepostet von Игорь Кибальчич am Montag, 1. Juni 2020

А ось в Карпатах червень почався зі снігопадів і мінусової температури. Карпатах на горі Піп Іван, у другий день літа зафіксували 4 градуси морозу. При цьому сніг там йде вже не перший день.

Про це в Facebook повідомляє рятувальник із загону ДСНС, який чергує на Піп Івані, Василь Фицак.

"Піп Іван, другий день літа. Температура повітря -4 ° С, а при північному вітрі зі швидкістю 13 м/с відчуття як перенісся в зиму", - написав Фицак.

1 червня на Піп Івані йшов сніг, температура становила 0 градусів.

На Прикарпатті синоптики прогнозують потепління і метеорологічне літо не раніше ніж через тиждень.

Але і це ще не все. В Івано-Франківській області сталося два землетруси за суики добу: о 7:22 і в 21:05.

Перше з них було магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера, а друге трохи слабкіше.

Наголошується, що землетруси не були небезпечними, проте їх могли відчути люди всередині будинків, особливо на верхніх поверхах.

Але це, судячи прогнозами, тільки початок. Синоптики попереджає, що літо 2020 може стати одним з найспекотніших. До того ж погодні катаклізми не дадуть забути про себе.

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