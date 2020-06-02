У Міністерстві освіти України пояснили важливі нюанси вступу у вищі навчальні заклади в цьому році

Мова йде про абітурієнтів з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, а також окупованого Криму, передає Politeka.net з посиланням на сайт Міносвіти.

Так, в 2020 році абітурієнти із зазначених територій можуть без ЗНО вступати в будь-яку установу, де будуть діяти освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна". Для цього їм треба подати заяву в згадані центри з 9 червня до 23 жовтня.

У відомстві повідомили, що в цьому році розширили для жителів Донбасу і Криму мережу освітніх центрів, що дало можливість абітурієнтам обирати з майже ста установ.

Тим, хто хоче спробувати свої сили на бюджетне місце, необхідно подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітніх центрах:

-що поступають із Криму - не пізніше 20 серпня;

-вступники з Донбасу - не пізніше 22 серпня.

Ті, хто не встигнуть цього зробити в серпні, до 23 жовтня можуть подавати заяви для вступу на контракт.

Раніше ми повідомляли, українських абітурієнтів в цьому році чекає ряд нових правил при здачі ЗНО.

За інформацією директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко, певні обмеження вводяться у зв'язку з пандемією. Серед новшеств - кожному учаснику в пропуску вкажуть час, коли йому слід заходити в пункт тестування. Дітей, до речі, поділять на невеликі групи.

Також ми розповідали, у вузах з 1 червня дозволили проводити іспити в групах не більше десяти осіб - тільки в тих регіонах, де послабили карантин. Правда, з обов'язковим дотриманням усіх карантинних заходів.

Що стосується ситуації з навчанням у школах з 1 вересня 2020, то в Міністерстві приготували українцям сюрприз. Батькам слід підготуватися: у школах збережеться дистанційна технологія навчання, але вже впереміш з класно-урочної системою.

Нагадаємо, в Україні хочуть скасувати дистанційне навчання: "Діти повинні ходити в школу".

Також Politeka писала, що українським школярам готують важливі зміни в навчанні: «Уроки починатимуться о…».