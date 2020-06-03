Уряд має намір змінити правила карантину, що стосуються церков

Про це передає Politeka.net з посиланням на сайт Кабміну. Питання про можливе ослаблення обмежень обговорили 2 червня під час першої зустрічі міністрів з главами церков і релігійних організацій. Українцям дозволять масово збиратися на служби.

Представники духовенства надали уряду низку пропозицій щодо послаблення карантину. Зокрема, мова зайшла про те, щоб дозволити допуск більшої кількості прихожан до храмів.

Глава Кабміну Денис Шмигаль погодився з думкою про можливість перегляду в бік зменшення вимоги про кількість присутніх під час релігійних заходів.

"Сподіваюся, ми будемо і далі пом'якшувати умови по мірі того, як буде знижуватися захворюваність", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, з 22 травня у регіонах, де відбулося ослаблення карантину, стало можливим проведення релігійних обрядів за умови дотримання протиепідеміологічних заходів.

Раніше ми повідомляли, українців попередили про ймовірність продовження карантину після 22 червня. Остаточне рішення будуть приймати на основі динаміки захворюваності, зазначив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Це 100%. Після цього будемо дивитися, як пом'якшення з 10 і 15 червня будуть впливати на ситуацію", - зазначив Ляшко.

В залежності від динаміки захворюваності карантинні обмеження можуть бути продовжені з смягчениями.

"Якщо ситуація буде на такому ж рівні - ми, знову-таки, будемо переглядати карантин, він буде адаптивний, і адаптивність його буде, можливо, не на обласному рівні, а на рівні населеного пункту", - додав Ляшко.

Тим часом, в столиці проходять протести підприємців. Люди вимагають, щоб кафе і ресторанам дозволили пускати відвідувачів всередину, а не тільки на літні майданчики.

Учасники звернули увагу, що далеко не у всіх закладах є літні тераси.

Нагадаємо, як на Майдані: новий бунт спалахнув у Києві, ніякої карантин не допоможе, кадри з місця.

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