Молода дівчина, над якою копи знущалися прямо у відділенні поліції, розповіла нюанси фатальної ночі

Про це жінка зізналася в ефірі українського телеканалу, передає Обозреватель.

За її словами, у відділенні поліції, крім підозрюваних Кузіва і Сулими, були ще офіцери, які виразно чули, як над нею знущалися.

"Завели мене на другий поверх, і там вже почали: "Давай, розповідай про цей магазин". Кажу: "Я навіть не знала, що пограбували чи що". "Та що ти мені розповідаєш?! Ти що, брешеш?!". Там поліцейському каже: "Давай, протигаз неси". Двері були відкриті. І там же їх багато сиділо, по кабінетах: там той, там той – і все ж чули, та ніхто не виходив. Почав мене душити. Одягав мені протигаз і так затискав його внизу. Потім стілець мені дав, говорить: "Сідай на стілець". Потім я аж в штани попісяла – так злякалася. Розбив мені ніс, кров покапала", – з тривогою згадує потерпіла.

Дівчина також заявила, що її били ногами і кулаками навіть в туалеті. Через деякий час її знову відвели в кабінет, де почалися тортури з протигазом.

"Там радив мені пістолет, каже: "Зараз коліно прострелю!". Просила: "Тільки не вбивайте!". Потім прийшов Сергій з коньяком і куркою. Там вони пили, поки я була прикута наручниками. Потім Сергій ж давай до мене… Я сиджу, він підходить до мене, щось кулаками от так починає мене… "Ну, що, будеш сьогодні моя? Я тебе розірву! Цей Сергій примушував мене, ну, пити. Там трохи було вже коньяку", – відверто зізналася жертва копів-мучителів.

В нещасливому кабінеті, де її неодноразово гвалтували, перебували саме підозрювані Сулима і Кузів.

"В кабінеті Коля сів за комп'ютером, а Сергій встав і каже: "Давай, роздягайся!". Роздягся, сів на диван білий, там білий диван такий великий. Сів на той диван: "Ти все будеш робити, що я сказав. А якщо не будеш робити, то будеш отримувати". Зняв штани і труси свої. І гвалтував", – розповіла молода дівчина і додала, що її ґвалтували кілька годин, а потім копи-мучителі відпустили її через безсилля.

"Він мене десь години три-чотири ґвалтував по-всякому – що хотів, те й робив. І бери так, і туди. "Ти що, я тебе зараз навчу! Ти що, не вмієш так робити?!". Я вже падала. Потім знову попросилася в туалет, і так другий раз не витримала вже. "Все-Все, мала, я тебе більше не буду чіпати". Бачить, що вже ніяка", – додала жертва в ефірі українського телеканалу.

Раніше ми розповідали про те, як під Києвом поліцейські катували і ґвалтували молоду дівчину прямо у відділенні поліції.

Жертва через кілька годин звернулася за допомогою до медиків, а в ЗМІ розгорівся неабиякий скандал. Перевертнів у погонах затримали детективи ДБР, проти копів відкриті кримінальні справи.

Крім цього, підозрювані встигли познущатися над іншим чоловіком, який також був у відділенні поліції.

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