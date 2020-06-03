МВФ висуває Україні знущальні вимоги, які вдарять по звичайним українцям



Таку думку Главреду висловив директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров.

За словами експерта, заради співпраці з МВФ урізуються соціальні статті доходів, а також будуть підвищуватися ціни на електроенергію і газ.

"Щоб хоч якось утримати баланс, будуть ще й піднімати ціни на енергоресурси - попереду у нас підвищення цін на електроенергію і газ. Адже, наприклад, "приведення цін на газ до ринкового рівня" - це стандартне формулювання для того, щоб піднімати ціни. І це на тлі того, що ціни в Європі падають, а у нас і далі продовжиться подорожчання, при тому, що ціни в Україні вже і без того на порядок вище європейських. Тому основна маса українців отримає подвійний удар у вигляді підвищення податків і цін на енергоресурси", - зазначив він.

Експерт упевнений, що у зв'язку з цим українцям доведеться шукати роботу за кордоном.

"Дивлячись на цей меморандум, у мене таке враження, що своїми вимогами МВФ просто кепкують над нашими владою, висуваючи їм нові умови. І виходить, що замість того щоб створювати умови для поліпшення становища бізнесу фактично цими вимогами з України виштовхують працездатне населення шукати собі робочі місця в інших країнах", - упевнений Гончаров.

Раніше, економіст Ігор Габарук висловив думку, що Україна отримає транш від МВФ за умови, якщо будуть урізані витрати на соціальну сферу.

За його словами, українцям слід готуватися до скорочення сум соціальних виплат, інакше країна ризикує залишитися без нового траншу від Міжнародного валютного фонду.

На думку Габарука, першими скоротять розміри соціальних виплат, тому першими без грошей залишаться ті, хто отримує, наприклад, виплати за народження дитини, допомога по безробіттю і т. п.

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