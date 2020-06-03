Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розкритикував керівництво поліції США, похваливши українську поліцію

Геращенко опублікував великий пост на особистій сторінці у Facebook, в якому розкритикував керівництво поліції США, які, на його думку, недостатньо швидко відреагували на вбивство правоохоронцем афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі.

На думку Геращенко, після загибелі афроамериканця 25 травня в США почався "ефект доміно".

"За повідомленнями ЗМІ, офіційних заяв влади різних штатів, за останні 96 годин з США пройшла хвиля вбивств поліцейських, які ніяк не причетні і не відповідальні за вбивство афроамериканця в Міннеаполісі", - зазначив заступник Авакова.

Далі Геращенко перелічив численні факти вбивств і поранень протестувальниками поліцейських в різних куточках Штатів, включаючи Сент-Луїс, Лас-Вегас, Нью-Йорк і інші міста.

"Сподіваюся, що найближчим часом влада США зупинить потік насильства, мародерства і грабежів, причиною якого стала в тому числі не швидка і не ефективна реакція керівництва поліції та прокуратури на факт вбивства афроамериканця співробітником поліції Міннеаполіса", - написав чиновник.

Геращенко зазначив, що "в Україні навчилися діяти по-іншому", похваливши при цьому українську поліцію.

"Ми не покриваємо поліцейських, які явно вчинили злочин і негайно передаємо їх в руки слідства і правосуддя", - резюмував заступник міністра внутрішніх справ.

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