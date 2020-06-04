Російський актор Гоша Куценко висловився про те, що відбувається на Донбасі

Так, уродженець Запоріжжя зазначив, що мріє про закінчення війни, але вважає, що українці "воюють самі з собою", передає antikor.com.ua.



"Якщо я туди приїду, у мене буде інфаркт на другий секунді. Не можна осягнути розумом те, що зараз там відбувається. Там війна страшніше афганської. Ви бачили, що роблять з журналістами? Ви хочете, щоб я пішов зараз туди? Спочатку поговоріть з моєю дружиною. Я поїду на батьківщину лише тоді, коли там перестануть вмиватися кров'ю, вбивати бабусь і дітей, коли люди отрезвіють і зрозуміють, що воюють самі з собою", - заявив актор в одному з інтерв'ю.

Куценко впевнений, що приєднання Криму до Росії було законним.

"Те, що трапилося — законно і офіційно, і Крим повернувся. Не повернувся, а пішов до складу Росії. Ну це сталося, уряд не міг діяти інакше. Нас змусили жити згідно законам геополітики", - зазначив актор.

Раніше ми писали, що російський письменник, філолог, публіцист Захар Прилепін, який воював за терористичну "ДНР", вважає, що Крим дістався Україні випадково

"Там в основному живе російське населення, яке дійсно бажає повернутися в Росію. І чим би не керувався Путін — в даному випадку дійсно, за фактом, має місце братська захист російського населення, скільки б ви не ставили ці слова в лапки", - заявив терорист.

А ось злочини РФ в Україні він виправдав з легкістю:

"Для того, щоб захистити населення, довелося образити український народ — але що поробиш, так трапляється", - вважає він.

"Український народ давно перехотів не те, що будувати спільний дім з Росією, але навіть дружелюбно сусідити. Віковічна образа на Росію — одна з найважливіших основ української ідентичності: в школі там викладають історію лише в тому контексті, що Росія завжди була агресором для України", - переконаний письменник.

Нагадаємо, США запропонували Україні план по поверненню Донбасу.

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